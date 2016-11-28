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AKP'li başkan terör örgütlerine mesaj verdi; cansız mankenleri kaleye kapattı, yanlarına oyuncak fare koydu!

Denizli'nin Kale İlçesi Belediye Başkanı Erkan Hayla, cansız mankenlerle terör örgütlerine mesaj verdiklerini söyledi

28 Kasım 2016 17:12

Denizli'nin Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, FETÖ/PDY ve PKK’ya yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklananları temsil etmesi için sakallı bıyıklı cansız mankenlere cezaevine kapattı.

Denizli Haber'in haberine göre, Erkan Hayla, bununla da yetinmedi, şartları daha da kötü hale getirmek için oyuncak fare ve böcekleri de hücreye koydu.

Bir süre önce ilçenin Bayraktepe bölgesinde yapılan kalenin bodrum katında cezaevi hücreleri oluşturan Hayla, FETÖ/PDY ve PKK’dan tutuklananları temsilen hazırlanan mankenleri de cezaevine kapattı.

Mankenlere uzun sakal ve bıyıklar ilave ettiren Hayla, kadın mahkumları da unutmamış. Cezaevi koşullarını ağırlaştırmak için de oyuncak fare ve böcek kullanan Hayla, temsili cezaevi ile terör örgütlerinin üyelerine mesaj vermek istediğini kaydetti.

 

"Örgüt üyelerine mesaj veriyoruz"

 

Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla konuyla ilgili şunları söyledi: "Ülkemize, bayrağımıza, birlik ve dirliğimize kim göz diktiyse bizim hapishanede yeri var. FETÖ ve PKK mensupları burada yer alıyor. Temsili hapishanemizde, terör örgütlerine mesaj veriyoruz. Teröristlerin gittikleri yolun, yol olmadığını, sonlarının böyle olacağını gösteriyoruz." 

 

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