AKP'li başkan şikâyetçi: 'Devlet Bahçeli Köprüsü' için şeffaf ihale yapılmadı

AKP Adana İl Başkanı Fikret Yeni, ‘Devlet Bahçeli Köprüsü’nün maliyetini ve ihalenin pazarlık usulü yapılmasını eleştirdi. Yeni, yapımı devam eden köprüyle ilgili, “Yapılacak köprü şehrimize ihtiyaç ama 3,5 yıl içerisinde bir şey yapılmayan köprüyle ilgili 2 defa borçlanma yetkisi verildi. İlk başta 115 milyon TL’ye yapılacak köprü ne oldu da 215 milyon TL’ye ihale ediliyor” dedi.

AKP'li Fikret Yeni, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve İçişleri Bakanlığı’ndan borçlanma yetkisini kullanmayı bekleyen ‘Devlet Bahçeli Köprüsü’ ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

"Şeffaf bir şekilde ihaleye açsanıza"

Fikret Yeni, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün, "İçişleri Bakanlığı bize köprüyü yapmak için borçlanma yetkisi vermiyor. Biz bu köprüyü yapamıyoruz" iddiaları üzerine şunları söyledi:

"Bir Adanalı olarak geleceğimiz açısından bu köprü faydalı, biz de borçlanmaya ilk başta destek vermiştik. 3,5 yıl içerisinde bir şey yapılmayan köprüyle ilgili 2 defa borçlanma yetkisi verildi. 3.5 yıl içinde iki ihale yapıldı. İlk ihale 115 milyona firmaya veriliyor. Daha sonra sözleşme iptal ediliyor ve ikinci ihale açık ihaleyle yani pazarlık usulü başka firmaya 215 milyon TL’ye veriliyor. Neden açık ihaleyle bunu veriyorsunuz? Şeffaf bir şekilde ihaleye açsanıza. Sözlü, borçlanma yetkisini devlet benim elime versin diyor. Yazık değil mi Adana’nın geleceğine? Önce Sözlü, bunların izahını yapsın. İyi ki İçişleri Bakanlığı var da karşı çıkıyor ve denetliyor."