T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'li başkan: Reis isterse koşa koşa Afrin'e gideriz

Fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Demirel, tepki çekti

22 Ocak 2018 15:40

Karamürsel'in AK Partili başkanı Recep Demirel, Afrin operasyonuna ilişkin uzun namlulu silahlarla verdiği poz ile ilgili yaptığı açıklamada "Reisin çağrısına bakar, koşa koşa gideriz" dedi.

Kocaeli Karamürsel'in AK Partili ilçe başkanı Recep Demirel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na gönderme yaparak, iki uzun namlulu silah ve belinde de bir tabanca ile poz verdi. Fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Demirel, tepki çekti.

Karamürsel Haber'den Ercan Buber'in "Neden böyle bir fotoğraf çektirdiniz?" sorusunu yanıtlayan Demirel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret ederek "Reisin çağrısına bakar, koşa koşa gideriz" diye cevap verdi.

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Tayyip ErdoğanAfrin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24