AKP'li başkan: Reis isterse koşa koşa Afrin'e gideriz

Karamürsel'in AK Partili başkanı Recep Demirel, Afrin operasyonuna ilişkin uzun namlulu silahlarla verdiği poz ile ilgili yaptığı açıklamada "Reisin çağrısına bakar, koşa koşa gideriz" dedi.

Kocaeli Karamürsel'in AK Partili ilçe başkanı Recep Demirel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na gönderme yaparak, iki uzun namlulu silah ve belinde de bir tabanca ile poz verdi. Fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Demirel, tepki çekti.

Karamürsel Haber'den Ercan Buber'in "Neden böyle bir fotoğraf çektirdiniz?" sorusunu yanıtlayan Demirel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret ederek "Reisin çağrısına bakar, koşa koşa gideriz" diye cevap verdi.