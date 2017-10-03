AKP'li başkan 'isyan etti': Gidip kapısını tekmeleyeceğim, kırıp gireceğim!

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Hazım Caner Can, ilçeye yaptırmak istediği huzurevi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü'nden 45 gündür randevu alamadığını söyledi. Can, "Son çare gidip kapısını tekmeleyerek kırıp gireceğim" dedi.

Hürriyet'ten Murat Yılmaz’ın haberine göre, Belediye Başkanı Can, daha önce sıfır bir binayı bakanlığa huzurevi için vermek istediklerinde “Hastaneye uzak” gerekçesiyle kabul edilmediğini hatırlatarak, “Şimdi kendilerinin istediği gibi yapayım diyorum, görüşmek için randevu istiyorum ama 45 gündür alamıyorum” dedi.

"Sıfır binayı kabul etmediler"

"Son çare gidip kapısını tekmeleyerek kırıp gireceğim" ifadelerini kullanan Can, şunları söyledi:

"Çamlıdere’de hazır bitmiş bir binayı huzurevi olarak bakanlığa vermek için bir sene uğraştım. En son ‘Çamlıdere Devlet Hastanesi’ne uzak’ dediler. İnanın 950 metre uzaklıkta. Bunlar bizden almayınca, sıfır binayı otel yaptık. Şimdi bir tane huzurevi yaptıracağız. Halkımla toplanmışım, kaynağı için parayı bulmuşum, kendisinden randevu alıp istedikleri şartlarda yapalım diye konuşacağım ama bu beyefendi sırça saraylardan, fil dişi kulelerden aşağıya inip halkın sesine kulak vermiyor.

"Atamalar bitti, yine ses seda yok"

45 gündür randevu bekliyoruz. Sekreterine ilettik, ilk önce bize söylediği ‘Şu anda atamalar var, sonra vereceğiz’ oldu. 10-15 gün bekledik bir daha aradık. Atamalar bitti, yine ses seda yok. Bir kere daha aradık yine ses seda yok. İlk randevuyu 18 Ağustos’ta istetmişiz. Son olarak da 21 Eylül’de istedik. Toplamda beş sefer aradık. Genel müdürüm diye oraya çıkıp oturup hayırsever vatandaşların yaptıracakları huzurevlerinde yardımcı olmuyor.

"Ben randevu alamadıktan sonra..."

Ben iktidar partisinin belediye başkanıyım. Ankara’da, İç Anadolu bölgesinde en çok oy oranıyla göreve gelmiş, halk tarafından da en başarılı bulunan belediye başkanıyım. Ben randevu alamadıktan sonra gariban vatandaş bunlardan nasıl randevu alacak. Milletvekillerim dedi ki, ‘Biz sana randevu alalım.’ Hayır dedim. Ben sıradan bir ilçe belediye başkanı olarak almak istiyorum. Araya birilerini sokarak almak istemiyorum. En son çare gidip kapısını tekmeleyerek kırıp gireceğim.”