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AKP'li başkan, İçişleri Bakanı'nı böyle çağırdı: Bölgemizdeki kargaşanın, kaosun mimarı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Soylu, dün Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeydi

24 Mart 2017 21:38

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, referandum kapsamında sürdürülen çalışmalar için dün (23 Mart) Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeydi.

Soylu’nun konuşması öncesinde,  Bakan'ı  kürsüye davet etmek için konuşma yapan AKP Silvan İlçe Başkanı Nimet Aksoy “Bölgemizdeki kargaşanın, kaosun, terörün mimarı, Sayın Bakanımız Süleyman Soylu Bey” ifadesini kullanarak büyük bir gafa imza attı.

Aksoy, Soylu’yu şu sözlerle takdim etti:

“Sayın Bakanım, bölgemizin huzuru, huzurun mimarı, bölgemizdeki kargaşanın, kaosun, terörün mimarı, Sayın Bakanımız Süleyman Soylu Bey, Karadeniz’in yiğit evladı demeden geçmeyeceğim. İlçemize hoş gelmiştir, şeref vermiştir.”

İşte o konuşma:

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