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AKP'li başkan: Hırsız şerefsize sesleniyorum, Allah senin belanı versin!

"Şerefsizlik' buna denir"

12 Eylül 2017 18:53

Burdur’un Karamanlı İlçe Belediye Başkanı AKP'li Fatih Selimoğlu, belediyeye ait jeneratörün aküsünü çalan hırsıza sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Selimoğlu, "Şerefsizlik buna denir. Bağlı Orman’da sondajdan içme suyu hattına su verdiğimiz jeneratörün aküsünü çalan hırsız şerefsize sesleniyorum. Allah senin belanı versin" diye yazdı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Karamanlı’da mevcut içme suyu hattı yetersiz kaldığında devreye girmesi için belediye tarafından ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Bağlı Orman mevkiine jeneratör konuldu. Yaklaşık 2.5 ay önce konulan ve sondajdan su çekerek ihtiyaç durumunda şebekeye veren jeneratörün aküsü dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

"Şerefsizlik' buna denir"

Olaydan haberdar olan Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi. Başkan Selimoğlu paylaşımında, "Şerefsizlik buna denir. Bağlı Orman’da sondajdan içme suyu hattına su verdiğimiz jeneratörün aküsünü çalan hırsız şerefsize sesleniyorum. Allah senin belanı versin", “İçme suyu hattımızda sıkıntı yaşadığımız zaman Bağlı Orman mevkiindeki jeneratör devreye giriyordu. 2.5 ay önce koyduğumuz jeneratörün aküsü çalınmış. Bu yapılan hemşehrilerimize ayıptır. İnsanlığa sığmaz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Fatih Selimoğlu, “İçme suyu hattımızda sıkıntı yaşadığımız zaman Bağlı Orman mevkiindeki jeneratör devreye giriyordu. 2.5 ay önce koyduğumuz jeneratörün aküsü çalınmış. Bu yapılan hemşehrilerimize ayıptır. İnsanlığa sığmaz” dedi.

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