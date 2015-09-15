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AKP'li Başkan: HDP'ye gönüllü oy veren alçaktır

'Ey Müslüman Kürt halkı! Ya yine HDP’ye oy ver, düşmanım ol, alçak ol ya karşı çık yüreklerde bayrak ol'

15 Eylül 2015 23:10

Antalya'nın Gündoğmuş İlçe Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Özeren, kent merkezindeki ışıklı panoya 'Camide namaz kılıp sandıkta HDP'ye oy veren Kürt benim kardeşim olamaz. Kardeşlik yüce bir makamdır. Alçaktan kardeş olmaz. HDP'ye gönülsüz oy veren korkaktır. Gönüllü oy veren alçaktır' mesajını astı. Özeren “Ey Müslüman Kürt halkı. Ya yine HDP’ye oy ver, düşmanım ol, alçak ol ya karşı çık yüreklerde bayrak ol” ifadelerini kullandı.

İnternet Haber’de yer alan habere göre, Mehmet Özeren, Cumhuriyet Meydanı’ndaki belediye pasajında asılı ışıklı panoda ‘Gündoğmuş’a Mehmet Özeren, iyi gelecek’ diye başlayan bir mesaj paylaştı. Mesajda “Allah’ım memleketimize göz diken hainlere fırsat verme. Ahrete gönderdiğimiz asker ve polislerimizi ‘şehitlik’ rütbesiyle taçlandır. Yüreğimizi dağlayan şehit haberlerine vesile olan soysuzlara kahhar isminle muamele et. Askerimizi, polisimizi uğursuz pusulardan, kahpe mayınlardan muhafaza eyle” dedi.

“İslam’ın reddettiği ırkçılığı hiçbir zaman kabul etmediğini” iddia eden Mehmet Özeren, “Üstünlüğü ırkta gören bir zihniyeti de tasvip etmedim. 4 sene aralarında yaşayıp, ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim Kürt halkını da hep din kardeşim diye bağrıma bastım. Ama iş değişti. Camide namaz kılıp sandıkta HDP’ye oy veren Kürt benim kardeşim olamaz. Kardeşlik yüce bir makamdır. Alçaktan kardeş olmaz. HDP’ye gönülsüz oy veren korkaktır. Gönüllü oy veren alçaktır. 1000 sene İslam’a bayraktarlık yapan bir millete silah çeken alçak oğlu alçaktır” ifadelerini kullandı. Mehmet Özeren’in mesajı şöyle devam etti:

“Ey Müslüman Kürt halkı. Ya yine HDP’ye oy ver, düşmanım ol, alçak ol ya karşı çık yüreklerde bayrak ol. Ama unutma kardeşime ne kadar şefkatli isem, düşmanıma o kadar cebbarım. Türk milleti rabbimin kafirlere karşı kılıcıdır. 1000 sene kardeşim oldun. İslam düşmanı mason uşaklarına uyup, düşmanım olma. Düşmanıma ne yaptığımı, kendileri güç yetiremeyince seni sahneye süren haçlı güruhuna sor. Karar hala ümit kesmediğimiz Kürt milletinindir.”

 

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