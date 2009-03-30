AKP'li başkan gözaltında

Muğla'nın Dalaman ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Dalaman Belediye Başkanı Beyhan Korkut'un da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Muğla Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 1 yıldır yaptıkları istihbarat çalışmasının ardından, Dalaman'da saat 05.00'te 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



“Dalga” adı verilen operasyonda, ihaleye fesat karıştırdığı, zimmet ve rüşvet suçunu işlediği iddia edilen AKP Dalaman Belediye Başkanı Beyhan Korkut, 1 il genel meclisi üyesi, 1 belediye meclisi üyesi, Dalaman Belediyesi çalışanı 7 kişi ile 7 müteahhit gözaltına alındı.

Zanlıların sorgusunun Dalaman Jandarma Komutanlığında sürdürüldüğü bildirildi.



Şu anda hala görevde bulunan Başkan Korkut'un yerel seçimleri, kesin olmayan sonuçlara göre, kaybettiği bildirildi.

