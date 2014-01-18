AKP'li başkan: Düne kadar cemaatle iç içeydik, kimse rahatsız değildi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinin Belediye Başkanı, AKP’li Necdet Aksoy, parti içinde kendisi de dahil bakanlara kadar pek çok kişinin cemaatle iç içe olduklarını söyledi

Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda soruları cevaplandırdı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Bir gazetecinin yaklaşık 3-4 ay önce Amerika'ya giderek Fethullah Gülen'i ziyaret ettiğini hatırlattığı Başkan Aksoy, siyasete girmeden önce kardeşinin cemaatle ilişkileri olduğunu, belediye başkanı olduktan sonra da bunun devam ettiğini söyledi. Kardeşinin 10-15 yıldır cemaatle iç içe olduğunu ve gönül bağı bulunduğun belirten Başkan Aksoy, kendisinin de bir kaç ay önce Amerika'da Gülen'i ziyaret ettiğini, hatta bazı gazetecilerin de orada olduğunu ifade etti. Safranbolu'da AK Parti 'den yeniden aday adayı olan Başkan Aksoy, şöyle konuştu:

“AK Parti içinde siyaset yapan pek çok arkadaşımızın bakanlara kadar oradaki arkadaşlarımızla iç içe yapımız var. İşler iyi giderken bu iç içe yapıdan hiç kimse rahatsız değildi. Ama şimdi durum farklılaşınca bu iç içe yapıdan dolayı bir kişinin suçlanması ya da farklı algılanmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Ben yerelde bu ayrışmanın içine girilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Oradaki kardeşlerimizle biz önümüzdeki günlerde tekrar bir araya geleceğiz ve beraber yaşayacağız. Türkiye 'nin bu dinamik gücüne hep beraber tekrar sahip çıkacağız. Onun için ben yerelde böyle bir ayrışmayı çok tasvip etmiyorum. Ayrışmaya sebebiyet vermemek için de her türlü gayreti gösteriyorum. Biz birleştirici olmak zorundayız. Biz yerelde herkes ile beraber olmak zorundayız."

Antalya’da ‘tepki’ istifası

Bu arada Antalya'nın Döşemealtı Belediye Başkanı AKP’li Nurettin Tursun'un yeniden aday yapılmasına tepki gösteren aday adayı Hasan Akalın partisinden istifa etti. AKP’nin Döşemealtı'nda Tursun'u tercih etmesine yönelik tepkilerde, dün ilk olarak Ak Parti Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Zafer Yörük partisinden istifa etti. Bugün de Döşemealtı Belediye Başkanlığı için aday adayı olan ve eski Yeşilbayır Belediye Başkanı Hasan Akalın partisinden istifa etti. Akalın istifa ederken, yerel seçimlere yönelik nasıl bir tavır içine gireceğini hafta içi yapacağı açıklamayla ilan edeceğini söyledi.

Hasan Akalın, Ak Parti'den katıldığı 2009'daki yerel seçimlerde, Döşemealtı'nda 221 oy farkla CHP adayı Nurettin Tursun'a karşı seçimi kaybetti. O dönem Ak Parti tarafından aday gösterilmediği için seçimlere CHP'nin adayı olarak katılan Belediye Başkanı Nurettin Tursun, 6 bin 794 oyla başkanlık koltuğuna oturdu. Tursun, CHP'den seçildikten sonra Ağustos 2010'da Ak Parti'ye geri döndü.