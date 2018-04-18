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AKP'li başkan: Çapkınlar Eskişehir'e!

"Kütahya il başkanımızın maksadını aşan cümleler kullandığını düşünüyorum"

18 Nisan 2018 17:11

AKP Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş'ın, Kütahya'nın gelişmişlik düzeyini anlattığı programda“Kütahya’nın çapkınları Eskişehir’e gidiyorsa varsın gitsin” sözleri gündemde yerini aldı. 

Çetinbaş geçen hafta kentinin yerel haber sitelerinden birisine konuk oldu. Facebook üzerinde de canlı yayınlanan programda Çetinbaş sunucunun “Kütahya'nın koca bir köy olduğu, gelişmediği yönünde eleştiriler var. Bunlara ne diyorsunuz” sorusuna “Neyle alakalı. Ben böyle düşünmüyorum. Bana bunu söyleyenlere ‘ne eksik' diye soruyorum. Eskişehir ile kıyaslanıyorsa Kütahya'yı daha gelişmiş ve kimliğine sahip buluyorum. Gece hayatının bizim manevi ve milli değerlerimize uymayan hasletlerin, ideolojisini kaybetmiş gençlerin gece yarılarına kadar eğlenmesi eğer bir gelişmişlik modeliyse buna benim söyleyecek sözüm yok.” yanıtını verdi.

Posta'da yer alan “Bizim eksiğimiz özel sektör yatırımlarıyla alakalı” diyen AKP İl Başkanı Çetinbaş “ İşte vizyon filmler Kütahya'da. Her hafta en iyi tiyatro gösterileri Kütahya'da. Kütahya Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. Kütahya tarih, kültür ve medeniyet şehri… Sakin şehir, kimlikli şehir olması yolunda hareket ediyoruz. Arkadaşlarıma soruyorum; neyi eksik buluyorsunuz? Mesela ben Eskişehir'e gittiğimde teşkilattaki arkadaşlarımız da Kütahya'ya özeniyorlar. Ayıp olmasa söyleyeyim yani… Kütahya'nın çapkınları Eskişehir'e gidiyorsa varsın gitsin. Eğer kasıt buysa… Olur mu yani böyle bir şey?” yorumunda bulundu.

CHP’li başkan savcılığa suç duyurusunda bulundu

Çetinbaş’ın bu sözlerine ilk tepki CHP Eskişehir İl Başkanı Sinan Özkar ve AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca’dan geldi.

CHP’li Özkar, “Kütahya'yı temsil etmiyorsun. Ağzından küfür akıyor. Eskişehir ve Eskişehir'in temsil ettiği değerler seni ürkütüyor, ürk zaten. Kütahyalılara ve Eskişehirlilere ettiğin hakaret, senin ve senin temsil ettiğin zihniyetin sona yaklaştığını gösteriyor” derken, AKP’li Kaynarca ise “Kütahya il başkanımızın maksadını aşan cümleler kullandığını düşünüyorum. Eskişehir'de yaşayan ve Eskişehirli olmaktan her daim gurur duyan birisi olarak verdiği örneklerin çok sığ olduğunu ve Eskişehirlileri bağlamadığını düşünüyorum. Bir Eskişehirli olarak, Eskişehir'in tamamının kalitesizlikle suçlanmasını doğru bulmuyorum” dedi.

CHP Eskişehir İl Başkanı Sinan Özkar, ‘çirkin laflar’ diye tanımladığı sözler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Özkar, yasal ve siyasi sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

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AKPEskişehirçapkınKütahyail başkanıAli ÇetinbaşCHP

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