AKP'li Bal: Orduda ayıklama başladı, 2 seneye terör biter

Başbakan Tayyip Erdoğan’a terörle mücadele konusunda rapor sunan AKP Kütahya Milletvekili ve terör uzmanı İdris Bal, yaşanan süreçle konusunda ilginç değerlendirmeler yaptı. Prof. Dr. Bal, "Kandil’e gitmekten bahsederken 5-10 sene kendi topraklarımızda giremediğimiz dağ, tepe, arsalar var. Uçaklarımız yıllarca boş dağları, tepeleri bombaladılar. Orduda, poliste, istihbaratta çürük yumurtaları ayıklama başlamış durumda. Kafamız net olursa 1-2 seneye kadar terör biter" dedi.

Başbakan’a geçen yıl verdiği raporu anlatan Bal, “Şu andaki gelişmeler çizdiğimiz çerçeve açısından uygun şekil gidiyor” dedi.

Bal sözlerini şöyle sürdürdü:



Devlet daha ne yapsın



“Olay güvenlik sorunu değildir, ama güvenlik çözümün ön şartıdır. Benim medyam, sivil toplum kuruluşlarım oraya gidemiyor. Gidenler de örgüt nasıl isterse öyle davranıyor. Farklı kesimler diyor ki; zaten demokratikleşme olursa, sorunlar çözülürse, yatırımlar yapılırsa terör biter. Buna binaen Ak Parti hükümeti ‘Ben cesaretle gidiyorum meselenin üzerine, yasak mı var al sana devlet televizyonunda bir kanal’ demiştir. Taş atan çocuklar gibi bana göre fazlasıyla iyi niyet içeren suistimale açık düzenlemeler yapıldı. Teşvikler yapıldı; 100 lira güneydoğuya yatır, 106 lira geri al. Bir devlet daha ne yapsın."



Nihai amaç Kürt devleti



"Düz mantıkla bakılınca terörün bitmesi veya en azından azalması lazımdı, tam tersine arttı. O zaman şunu gösterdi; ‘Bu ülkeyi cennet bile yapsanız terör devam edecektir’ diyorlar. Çünkü terörün nihai amacı Türkiye, Suriye, Irak ve İran’dan birer parça kopararak bağımsız devlet kurmaktır. O sebeple sorunların azalmasını istemezler çünkü gıdaları gerilimdir."



1 Mart’ta yanlış yaptık



"Irak savaşında 1 Mart tezkeresine evet demeliydik, yanlış yaptık, masanın kenarına oturamadık. O zaman ABD karşıtı bir propaganda yapıldı, dindarlar da demokratlar da bu propagandaya yenildi. ABD bizi istemese bile orada olmalıydık. Tabiat boşluk kabul etmez. 1 Mart Kandil’e yapılanma imkanı verdi. Irak’taki Kürt etnik grupların adeletin ötesinde etkin olmasına sebebiyet verdi."

"Maalesef yamuk yapmışlar. Güvenlik güçleri içinde ayıklama başlamış durumda. Gelinen noktada artık herkesin kafasına dank etti, sorunları çözsek de terörün bitmeyeceği anlaşıldı. Başarılı mücadele güvenilir güçlerle olur. Kol kırılır yen içinde kalır mantığı bilimsel bir mantık değildir. Onun yerine çürük yumurtaları sepetten ayırma mantığı kabul edilmeli. Benim ordumun, polisimin istihbaratımın, yargımın içinde yanlış yapan varsa, terörle işbirliği yapan varsa, kaostan nemalanan varsa bunlar ayıklanmak mecburiyetindedir. Bu ayıklama şu anda başlamış durumda. Kapımıza koyduğumuz bekçiye güvenemiyorsak ne olacak? Maalesef vergilerimizden maaşını alan insanlar yamuk yapmıştır ve bunları ayıklama hususunda çok sıkıntılar var. Güçlü sağlıklı devletin hem yumuşak gücü olacak hem şefkati olacak, ama şiddet kullanana karşı insanını, toprağını koruyacak, tabiri caizse gazabını gösterecek.”