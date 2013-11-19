AKP'li Bal: Küçük hesaplarla büyük devlet olunamaz ancak büyük hatalar yapılır

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında "Korkuyla büyük devlet olunmaz" dedi, AKP Kütahya Milletvekili İdris Bal, Twitter'dan "Korku ile büyük devlet olunamayacağı gibi, hesapsız, plansız, günübirlik küçük hesaplarla büyük devlet olunamaz ancak büyük hatalar yapılır" yanıtını verdi.

Başbakan Erdoğan partisinin Meclis grup toplantısındaki konuşmasında, “Korkuyla büyük devlet olunmaz. Kelimelerden, kavramlardan korkanlar, kendi icat ettiği tabulardan, kendi imal ettiği kabuslardan korkanlar, büyük devlet inşa edemezler. Küçük düşünerek büyük işler yapılmaz. Büyük düşünecek, büyük adımlar atacak, büyük hedeflere böyle ulaşacağız” dedi.

Radikal'in haberine göre Erdoğan’ın sözlerinin hemen ardından AKP Kütahya Milletvekili İdris Bal ise Twitter hesabından şu ifadeleri paylaştı: “Korku ile büyük devlet olunamayacağı gibi, hesapsız, plansız, günübirlik küçük hesaplarla büyük devlet olunamaz, ancak büyük hatalar yapılır.”

Şivan Perwer'le ilgili olarak da Yılmaz Özdil'in bir yazısını paylaşan Bal ayrıca tweetlerine gelen tepkilerin ardından parlamentodaki AKP'li vekillere 'kulisteyim, beklerim' mesajı iletti.

'Farklı düşünüp eleştirse idim açıkça ifade ederdim'

İdris Bal açıklamalarının gündem olmasının ardından tiwtterden şu ifadeleri paylaştı: "Ak Parti grup toplantısından sonra atmış olduğum tweet bir çarpıtmaya maruz kalmıştır. Sayın Başbakanın ifade ettiği "korkuyla büyük devlet olunamaz" yargısına tamamen katılıyorum. Büyük devlet olmak için aynı zamanda çok planlı,çok dikkatli ve öngörülü olmak gerekmektedir. Bu iki ifade birbiri ile çelişmez tam tersine birbirini tamamlar. Zaten farklı düşündüğüm konularda düşüncelerimi özgürce paylaşıyorum. Bu konuda da eğer farklı düşünüp eleştirse idim açıkça ifade ederdim."