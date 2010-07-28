AKP'li bakana protesto girişimine polis engeli

T24 - Sakarya'da gerçekleştirdiği ziyaretin ardından TKP üyesi 2 kişinin, Bakan Ergün'ü protesto girişimi engellendi.



Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ü protesto etmek isteyen iki kişi gözaltına alındı.



Bakan Ergün, Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) partisinin İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuşma yaptığı sırada dışarıda iki kişi tarafından protesto edilmek istendi.



AKP aleyhine slogan atan iki kişi gözaltına alındı.



Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi olduğu öne sürülen zanlılar Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.





