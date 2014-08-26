AKP'li bakan ve milletvekilleri Erdoğan Bayraktar'dan neler istedi?

17 Aralık polis fezlekelerinde yer alan yasal dinleme kayıtlarına göre, “Ne yaptıysam Başbakan Tayyip Erdoğan’ın emriyle yaptım” diyen Erdoğan Bayraktar’ın görevde bulunduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ve AKP Milletvekili Vahit Kiler’in İstanbul’daki mülkleri için çalışma yürüttüğü iddiası yer aldı.

Adalet Bakanlığı’na gönderilen dosyada yer alan ve dinlemeye takılan görüşmelere göre, Hayati Yazıcı’nın geri çevrilen “emsal artış” talebi için Bakan Bayraktar “Başımın etini yiyor ya” diyerek bakanlık bürokratlarından dosyanın yeniden incelenmesini istedi. Vahit Kiler ise Kartal’da riskli binalarını satamayınca soluğu Bayraktar’ın yanında aldı. Bakan Bayraktar, “Millete faydalı işler yapıyorlar” diyerek övdüğü Kiler’in riskli binalarıyla ilgili talimatı bürokratına iletiyor. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammet Balta’nın yeğeni İstanbul’da kendisi için kapı numarasına kadar bir rezidans daireyi beğeniyor. Kayda göre ‘uygun bir indirim’ yapılması için bakandan ricacı oluyor.

‘Riskli binaları satamamışlar’

Aykut Küçükkaya’nın Cumhuriyet’teki haberine göre, 4 Temmuz 2013. Saat: 11.11 Mekânsal Planlama Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman’la görüşüyor. Bayraktar’ın yanında Vahit Kiler var.

Bayraktar: Ya şimdi bizim Vahit Bey burada Vahit. Onların Kartal’da bir yerleri var, kendileri orayı satamamışlar, riskli binalar.

Kahraman: Evet, evet...

E.B.: O riskli binalar sana gelmiş, orada senden...

M.A.K.: Bi plan yapacağız bakanım orada.

E.B.: Plan he, orada, ama iskânlı şekilde, yani ruhsatlı ve iskânlı şekilde, mevcut yapılaşma 4 civarında, onlar herhalde 3 gibi bir şey istiyorlar.

M.A.K.: İşte o, biz de ona benzer bi şey yapacağız, yapabiliriz bakanım, evet.

E.B.: İyi yapalım da çünkü bunlar da orada. Yani millete faydalı işler yapıyorlar.

M.A.K.: Tamam, bakanım.

E.B.: Sana geldikleri zaman ilgilenirsin.

M.A.K.: Olur, tamam bakanım, tamam oldu.

‘Başımın etini yiyor ya’

31 Temmuz 2013. Saat: 11.57... Bayraktar yine Mehmet Ali Kahraman’la görüşüyor.

Bayraktar: Bi dosya gönderdim sana, bu Hayati Yazıcı’nın dosyası.

Kahraman: Evet, evet bakanım.

E.B.: O, onu incelememizi istiyor, orada bi yanlışlık, usulsüzlük falan, bi dedikodu falan var da yani bize yap yapma demiyor o işi. Birine ver incelesin onu.

M.A.K.: Tamam.

E.B.: Bir de o daha evvel bi dosya var, bize galiba şeyde, Üsküdar’da mı, bi imar emsal istiyor, emsal artışı istiyor.

M.A.K.: Onu siz uygun görmemiştiniz bakanım, ben bilgi notu olarak getirtmiştim size.

E.B.: Ya onu bir daha gene getir, benim başımın etini yiyor ya.

M.A.K.: Tamam getireyim bakanım.

E.B.: Yani bi bakalım onu, bi bilgi notu verelim ona da diyelim ki durum budur. Akşam çünkü beraberdik biraz alıngalık gösteriyor. Diyelim ona durum budur, buna yapabiliriz, buna yapamayız diye.

M.A.K.: Tamam tamam bakanım...

‘Yeğen ev beğenmiş, bir indirim yapılsın’

9 Temmuz 2013. Saat: 16.23. Bakan Bayraktar bu kez Emlak Konut GYO Başkanı Murat Kurum’la görüşüyor.

Kurum: Buyrun bakanım.

Bayraktar: Murat bizim bakan yardımcısının yeğeni bu Ayazma’dan Olimpiyat Stadı’nın yanında 2+1 istiyor bir tane 122 metrekare.

M.K.: Tamam

E.B.: Onu bir söyler misin B/1 Blok 11. Kat. On 135 numaralı daire 135. ismi Arena rezidansmış...

M.K.: E Arena rezidans.

E.B.: Çocuğun ismi de (Arka plandaki X şahıs konuşuyor: Ali Balta) Ali Balta.

E.B.: Bizim Muhammet Balta’nın yeğeni.

M.K.: Tamam bakanım.

E.B.: Ha oradan bir tane ona şey yapsın uygun fiyata bir ev indirim yapsın da.