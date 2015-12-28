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AKP'li Bakan Bozdağ: Demirtaş'ın açıklamaları ihanettir, suçtur, yok hükmündedir

"Demirtaş, hür demokratik zeminde parlementoda siyaset yerine kirli terör siyasetine sahip çıkmış, bölücülüğünü açıkça itiraf etmiştir"

28 Aralık 2015 22:23

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Diyarbakır'da yapılan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Olağanüstü Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı eleştiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,  "Demirtaş, bölücü terör örgütünün bölücü hedeflerini açık ve net ifade etmiştir. Bu açıklamalar, ihanettir, suçtur ve yok hükmündedir. Demirtaş, hür demokratik zeminde parlementoda siyaset yerine kirli terör siyasetine sahip çıkmış, bölücülüğünü açıkça itiraf etmiştir" dedi.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bekir Bozdağ, şunları söyledi:

"HDP Eşbaşkanı Demirtaş; hendek, barikat, tuzak, mayın, bomba, silah, bölücü teröristler ve terör örgütünün sözcülüğüne soyunmuştur. Demirtaş, bölücü terör örgütünün bölücü hedeflerini açık ve net ifade etmiştir. Bu açıklamalar, ihanettir, suçtur ve yok hükmündedir. Demirtaş, hür demokratik zeminde parlementoda siyaset yerine kirli terör siyasetine sahip çıkmış, bölücülüğünü açıkça itiraf etmiştir. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, bölücü terör örgütüne, bütün hainlere ve onları kullanan ağababalarına rağmen korunmuştur korunacaktır. Bölücü terör örgütü ve onların destekçileri, değil yüz yıl yüzlerce yıl geçse de bu amaçlarına ulaşamayacaktır. 

Türkler ve Kürtler arasında bin yıldan fazladır süren kardeşlik hukuku, tarih ve kader birliği, her türlü ayrılıkçılığın panzehiridir. Onlarca senedir Türklerle Kürtler arasında kardeş kavgası çıkartmayı başaramayan bölücü terör örgütü, bundan sonrada başaramayacaktır. Bölücü terör örgütü ve destekçileri bilmeli ki; bin yıllık Türk-Kürt kardeşliğini, hiç bir güç yok edememiştir/edemeyecektir de..."

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