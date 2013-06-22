T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bağlı: Penguen belgeseli gösterenler Gezi Parkı eylemcilerine destek oldu

Mazhar Bağlı: Penguen belgeseli yayınlayarak "sahih bilgilerin" aktarılmasını engelleyerek işi kızıştıran medya da sivil darbe girişimine ortak olmuştur.

22 Haziran 2013 16:49

AKP MKYK üyesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Mazhar Bağlı, Gezi Parkı eylemleri sırasında yayınlanan bazı belgesel ve programların ‘sivil darbe girişimine ortak olduğunu’ savundu.

Twitter’daki hesabında Gezi Parkı eylemleriyle ilgili sosyolojik çalışmalar yaptığını anlatan Bağlı, eylemler sırasında bazı kanalların “penguen belgeseli, türkü ve yemek programları” yayınlayarak sosyal medyaya pas verdiğini ifade etti. Bu tür programların “lobiye” hizmet ettiğini söyleyen Bağlı, medyayı “sivil darbeye ortak olmakla” suçladı.

Mazhar Bağlı'nın twitter'dan attığı mesajlardan birkaçı: 

\

ETİKETLER

mazhar bağlıakpmkykbelgeselgezi parkıpenguen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24