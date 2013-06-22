Bağlı: Penguen belgeseli gösterenler Gezi Parkı eylemcilerine destek oldu

AKP MKYK üyesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Mazhar Bağlı, Gezi Parkı eylemleri sırasında yayınlanan bazı belgesel ve programların ‘sivil darbe girişimine ortak olduğunu’ savundu.

Twitter’daki hesabında Gezi Parkı eylemleriyle ilgili sosyolojik çalışmalar yaptığını anlatan Bağlı, eylemler sırasında bazı kanalların “penguen belgeseli, türkü ve yemek programları” yayınlayarak sosyal medyaya pas verdiğini ifade etti. Bu tür programların “lobiye” hizmet ettiğini söyleyen Bağlı, medyayı “sivil darbeye ortak olmakla” suçladı.

Mazhar Bağlı'nın twitter'dan attığı mesajlardan birkaçı:



