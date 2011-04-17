AKP'li Ayhan Yılmaz: Kendi kamerası önünde rüşvet alan bir ahmak olabilir mi?

T24 - CHP’nin, Ordu Aybastı Belediyesi’nde TOKİ tarafından yapılacak 254 evin ihale süreciyle bağlantılı olarak Belediye Başkanı İzzet Gündoğar’ın makamında rüşvet aldığı iddialarına konunun taraflarından savunma geldi. 35 dakikalık CD görüntüsü olan para alışverişinin “rüşvet” değil, “istimlak yardımı” olduğu belirtildi... AKP Ordu Milletvekili Ayhan Yılmaz'da yaptığı açıklamada, "Kendi kamerası önünde rüşvet alan bir ahmak olabilir mi?" dedi.





CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Perşembe Yaylası’na TOKİ tarafından yapılacak 254 evin ihale süreciyle bağlantılı olarak yaşandığını iddia ettiği “rüşvet” skandalını bir basın toplantısıyla açıklamış ve önceki gün de yargıya taşımıştı. Kart, AKP Ordu Milletvekili Ayhan Yılmaz, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ile işadamı Şemsettin Özcan ve TOKİ yetkilileri hakkında, rüşvet, irtikap ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Aybastı Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Kart’ın yanısıra Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum ve Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya’nın da imzasını taşıyan suç duyurusuyla birlikte, rüşvet iddiasının kanıtı olarak ifade edilen 35 dakikalık görüntülerin yer aldığı CD de savcılığa iletilmişti.



Belediye önünde açıklama

CHP’li Kart’ın suçladığı AKP Ordu milletvekili Ayhan Yılmaz, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ve İnta İnşaat Proje Müdürü Hakan Alpay, belediye binası önünde basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, görüntüleri çeken kameranın gizli olmadığını, belediye başkanının makam odasında şeffaflığı gösterme adına taktığı kamera olduğunu ve iddiaların aksine şirket tarafından sökülmediğini söyledi. “Kendi kamerası önünde rüşvet alan bir ahmak olabilir mi?” diyen Yılmaz, görüntülerdeki para alışverişini doğrulayarak, bunun hayır için kullanıldığını iddia etti. Yılmaz, arazileri tapu dışında olduğu için Karayolları ’nın yol çalışması sırasında kamulaştırma bedeli ödenemeyen 27 kişiye dağıtılmak üzere TOKİ ’ye iş yapan müteahhitlik firmasının sağladığı 30 bin liranın, Sayacatürk Köy Muhtarı ’na tutanakla teslim edildiğini söyledi. Atilla Kart’a dava açacağını söyleyerek, “Bana iftira atan medya kuruluşlarına da bakıp ona göre değerlendireceğim. Şu anda basınla ilgili herhangi bir dava açma düşüncem yok” dedi ve şunları söyledi:



‘Para muhtarlara dağıtıldı’



“Görüntülerdeki kişiler, ben, belediye başkamınız İzzet Gündoğar ve müteahhit Hakan Bey. Basına yansıyan iddialarda adı geçen Şemsettin beyi tanımam. Görüntülerdeki müteahhit, Gölköy ilçesinde TOKİ evlerini yapan kişidir. Oradaki başarılı çalışmalarından dolayı dikkatimi çekmiş, kızımın düğününe davet etmiştim. Aybastı-Fatsa yolumuz sarp, geçit vermeyen bir yoldur. Bize eskiden beri sıkıntı oluşturmuştur. O yol için iktidara geldiğimiz günden beri çalışmaktayız. Yol çalışmaları üzerinde yer alan Çatalpınar Sayacatürk köyünde vatandaş, orman arazisini fındık bahçesine çevirmiş. Dolayısıyla hukuken onların yerlerine para ödeyemiyoruz. Çünkü devlet tarafından kamulaştırma bedeli ödenemiyor. Ben de Sayacatürk muhtarımla görüşerek ‘gariban vatandaşlarımızın yerleri için para bulmak adına dilenciliğe başlayacağım’ dedim. Müteahhit Hakan beyden yardım istedim. O da çok fazla yardım edemeyeceğini ama az da olsa bir miktar bulabileceğini söyledi. İnsanlarımızı mağdur etmeme adına Hakan Bey 30 bin lira toplayıp getirmiş. Ben Perşembe Yaylasındayken beni aradı, parayı getirdiğini, belediyede olduğunu söyledi. Ben de emaneti belediye başkanına bırakabileceğini söyledim. Ben gelene kadar beklemiş. Belediye başkanının makam odasında parayı kontrol ettim. Sayacatürk muhtarını aradım ve Aybastı-Fatsa yolunda hazır olmasını söyledim. Parayı kendisine teslim ettik ve bir de tutanak imzaladık, 26 Temmuz 2010 tarihinde.”



Muhtar Ovalı da doğruladı



Belediye Başkanı Gündoğar ise “2008 yılında TOKİ ’nin isteği üzerine imar değişikliği yapılmış. Ben göreve ise 2009 yerel seçimlerinde seçildim. Bu bir iftiradır” dedi. Sayacatürk muhtarı Kadir Ovalı da parayı teslim alıp, mağdur vatandaşlara dağıttığını söyledi.



‘Tutanak tuttuk'

AKP’li vekil Ayhan Yılmaz, parayı teslim aldıklarında tutanak tutup imzaladıklarını söyledi ve tutanağın bir kopyasını basına verdi. Yılmaz, 26 Temmuz 2010’da tutulan tutanakta kendisinin, belediye başkanı Gündoğar’ın, Sayacatürk Muhtarı Kadir Ovalı’nın ve diğer şahitlerin imzalarının bulunduğunu söyledi.



‘Para bu listedeki köylülere verildi'

AKP Ordu Milletvekili Ayhan Yılmaz, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ve işadamı Şemsettin Özcan, makam odasındaki paranın listedeki bu köylülere verildiğini iddia etti. Yılmaz, o paranın fındık arazilerinden yol geçen köylülere yardım için dağıtıldığını söyledi.

CHP’li Kart’ın Başbakan’a da gönderdiği kamera kaydındaki görüntü, firma temsilcisi ile Belediye Başkanı İzzet Gündoğar’ın makam odasındaki sohbetiyle başlıyor. Firma temsilcisi yerden bir poşet alarak makam koltuğunda oturan Başkan’a veriyor. Başkan Gündoğar da poşeti masanın sağ alt tarafına koyuyor. Bir süre sonra milletvekili Ayhan Yılmaz odaya giriyor. Firma temsilcisi odadan çıktıktan sonra belediye başkanı işadamının verdiği poşeti ikinci bir poşete koyup ağzını bağlıyor. Odaya dışarıdan giren bir görevliye poşet önce veriliyor, sonra geri alınıyor. Milletvekili olduğu iddia edilen şahıs ağzı açılan poşeti ayak dibinde inceliyor, sonra da torbadan para destelerini çıkarıp masanın üzerine bırakıyor, kalan desteleri ise poşetin içinden kontrol ediyor. Sayma işlemi bittikten sonra başkan poşeti alıyor, ağzını bağlıyor, ikinci bir poşete koyuyor ardından da üçüncü bir poşete koyup kapı dışında beklediği anlaşılan görevliye veriyor.



Şirketin Proje Müdürü Mühendis Alpay: Görüntülerdeki kişi patron değil benim

Görüntülerde parayı teslim ettiği görülen kişinin kendisi olduğunu söyleyen şirketin Proje Müdürü Hakan Alpay da şunları söyledi: “Aybastı’nın hemen yanında Gölköy’de iş yapıyoruz. Ben hem vekilimle hem de belediye başkanıyla ihale yapıldıktan sonra tanıştım. Vekilim Gölköy’e geldiğinde bizimle tanıştı. Oğlu evleniyordu, ailemle beraber düğününe gittim. Yolla alakalı konu açıldı. Vekilim seçimden önce yolun genişletilmesi için köylülere söz vermiş ama muhtarlar yol yaptırmıyorlarmış. Çünkü fındık bahçeleri varmış yolun yapılacağı güzergah üzerinde. Ben de ‘elimizden geleni yaparız’ dedim. Sonuçta şirket bu tür konularda bize yetki veriyor. Burada herhangi art niyetli bir durum olsa ben parayı poşete koyup mu gelirim? Sonra niye rüşvet niye vereyim? Araştırılsaydı doğrusu anlaşılırdı, insanlar rencide edilmezdi. Çamur at izi kalsın.” Yolun ihale konusu inşaatla ilgisi olmadığını söyleyen Alpay, Gölköy’de jandarma için kule yaptığını ve bedel almadığını da söyledi.



CHP’ki Kart: Yeni bir savunma mekanizması

İddiaların sahibi CHP’li Atilla Kart tarafların savunması üzerine Vatan gazetesine yaptığı açıklamada, “Ben sayın milletvekili ya da başkasıyla bu konuda tartışmaya girmem. Biz yargılama mercii değiliz. Yalnız şunu söyleyebilirim: Bu milletvekili iddialar ilk ortaya çıktığında ‘Ben sarmısak yemedim ki ağzım koksun’ demişti. Ama sonra görüntüler ortaya çıkınca yine bir savunma mekanizmasını çalıştırıyor. Bizim dileğimiz bu görüntülerin ve bulguların değerlendirilmesidir. Bunu da yargı organları değerlendirecek” dedi.