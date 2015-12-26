AKP'li Ayhan Sefer Üstün: Cemevi tarifi yapmayacağız, Aleviler nasıl tarif ederlerse öyle olacak

AKP’nin, cemevlerinin statüsünün belirlenmesi, elektrik gibi giderleri ve dedelerin maaşların karşılanması konusunda adım atılması konusunda çalışma yürüttğü belirtildi. Cemevlerine statü kazandıracaklarını ve giderlerinin devlet tarafından karşılanması için düzenleme yapacaklarını kaydeden AKP’nin İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, “Aleviler kendilerini nasıl tarif ederlerse öyle olacak, biz cemevi tarifi yapmayacağız” dedi.

T24’e konuşan Ayhan Sefer Üstün, Başkanlık olarak Milli Birlik ve Kardeşlik, Aleviler, Romanlar ve Göçmenler olmak üzere 4 ana dosya üzerinde çalıştıklarını söyledi. Üstün, Alevilerle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. 4 ana dosya konusunda birimler kurduklarını anlatan Üstün, burada belirlenecek politikaların daha sonra kanun değişikliği gerekmesi halinde Meclis grubuna aktarılacağını söyledi.

Atanan dedenin maaşının devlet tarafından ödeneceğini söyleyen Üstün’ün açıklamaları şöyle:

"Cemevlerine statü kazandırılacak. Cemevlerinin elektrik, su gibi giderlerinin devlet tarafından karşılanacak düzenleme yapılacak. Cemevlerinde dedeler hizmet veriyorsa, onların maaşları da devletçe karşılanacak. Ancak, biz tarif yapmayacağız. Aleviler kendilerini nasıl tarif ediyorsa, o şekilde tarif etsinler. Biz bu hizmetleri sunacak alanları açacağız. Hizmeti almak dahi kendi isteklerine kalacak. Kendilerini nasıl tarif ederlerse öyle olacak. Talep ederlerse hizmeti alacaklar. O bakımdan cemevi tarifi yapmayacağız. Biz hizmetten yararlanabileceklerini söyleyeceğiz. Atanan dedenin maaşının devlet tarafından ödeneceğini söyleyeceğiz” dedi.