AKP'li Aydoğdu anayasa değişikliğini böyle savundu: Ahmet Kaptan’ın oğlundan diktatör olmaz!

AKP Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, “Dişiyle, tırnağıyla kazarak ve büyük bir demokrasi mücadelesi vererek gelmiş Rizeli Ahmet Kaptan’ın oğlundan diktatör olmaz” dedi.

Erdoğan’ın dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın desteği ile milletvekili olduğunu, partisinin başına geçtiğini anlatan Aydoğdu, “Rizeli Ahmet Kaptanın oğlu, içimizden biri, çok fazla içimizden biri, hiçbir aristokratik, asil özelliği yok; siyasete girmiş, İl Başkanlığı yapmış, Belediye Başkanlığı yapmış; muhataralı bir hayat yaşamış, cezaevi görmüş, vesaire -o ülkemizin şartları- sonra partisi iktidar olmuş, kendisi Meclis dışında kalmış, Sayın Baykal’ın da desteğiyle milletvekili olmuş, partisinin başına geçmiş; on beş sene bütün seçimlerde hal kın teveccühünü kazanmış” dedi.

Anayasa Komisyonu’nda değişiklik teklifi müzakerelerinde AKP’li Aydoğdu’nun tutanaklara yansıyan konuşması şöyle:

CENGİZ AYDOĞDU (Aksaray) –Şimdi, demek istediğim şu: Sayın Cumhurbaşkanımız özelinde bir şey arz edeceğim. Rizeli Ahmet Kaptanın oğlu, içimizden biri, çok fazla içimizden biri, hiçbir aristokratik, asil özelliği yok; siyasete girmiş, İl Başkanlığı yapmış, Belediye Başkanlığı yapmış; muhataralı bir hayat yaşamış, cezaevi görmüş, vesaire -o ülkemizin şartları- sonra partisi iktidar olmuş, kendisi Meclis dışında kalmış, Sayın Baykal’ın da desteğiyle milletvekili olmuş, partisinin başına geçmiş; on beş sene bütün seçimlerde hal kın teveccühünü kazanmış.

Şimdi, sevgili arkadaşlar, en azından, diyelim ki: “Recep Tayyip Erdoğan bir lider.” Liderlik özelliğini kabul edelim. Şimdi, Cumhurbaşkanı da olmuş, hani, “Muhtar bile olamaz”dan Cumhurbaşkanı da olmuş. Fakat şöyle bir şey: İnanın… Şimdi aklıma bir anekdot geldi, 1994 yılında Sivas’ta Vali Yardımcısıyım, gazete okuyorum, Milliyet gazetesini. Orta sayfada… Baki Tuğ –benim de ağabeyimdir, çok severim, iyi görüşürüz - Millî Savunma Komisyonu Başkanı - Siz belki hatırlarsınız o yılları.

CENGİZ AYDOĞDU (Aksaray) – Diyor ki Komisyonda: “Arkadaşlar, Komisyonda, yüce Meclis’in çatısı altında kimseye siyaset yaptırmam.” Şimdi, anlatabiliyor muyum, siyaseti kirli bir şey görü yor sanki Baki Ağabey. Öyle değil. Siyaset, devlet işte yahu, devleti yönetme.

Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanı, bütün yollara bakın, hatta o 2007’deki 367 vesaire zorlamalarına, açıkça kabul edelim, bu zorlamaydı. Tamamen, partisi bütün mücadeleleri alarak 17-25’lere rağmen Cumhurbaşkanı olmuş. Burada kabullenmemiz gereken bir şey var.

17-25’te Sayın Cumhurbaşkanı bir saldırıya maruz kaldı, Türk devleti bir saldırıya maruz kaldı. Şimdi, bakın, şöyle gidelim arkadaşlar. 17-25’te bir devletin cumhurbaşkanının, başbakanının özel görüşmeleri, telefonları dinlendi, bunu hiç kimse kabul edemez. İçeriği ayrı bir şey ama…

Müsaade edin de onu da söyleyeyim. Şimdi, böyle usulsüz bir şeye giren insanların o içeriğine nasıl güveneceğiz? Yani usul esastan öncedir burada. Neyse…

Arkadaşlar, aslında Baki Ağabey gibi konuşmaya çalışıyorum, siyaset dışı konuşmaya çalışıyorum ama dışarıdan bakan biri, diyelim bir Yunanlı bizi izlese, bir Rus bizi izlese nasıl bakar diye… “Michel Foucault” diye bir Fransız var, “Fransa’yı çok severek Fransa’yı anlayamayız.

Fransa’yı anlamak için içimizde biraz Fransa nefreti mi olsa, biraz Fransa’ya uzaktan mı baksak?” diyor. Yani kendi ülkemizdeki problemlerimize zaman zaman “Ben Endonezyalıyım, Türkiye’deki olaylara bakıyorum.” diye baksak yani Türkiye’de olanlar Katar’da oluyor, Almanya’da oluyor, İsviçre’de oluyor diye baksak, belki… Milliyetçilik veya bir ülkeyi anlamak kıyasla mümkündür.

Başka ülkeleri görünce anlarız kendi milletimizin, devletimizin… Ben arkadaşlarıma devleti anlatırken şöyle diyordum: “Kapıkule’den dışarı çıktıktan sonra kaybettiğimiz neyse devlet odur. Yani oraya çıktığınızda ne yoksa sizde -birtakım şeylerden mahrumsunuz- devlet odur yani mukayeseyle anlayabiliriz. Şimdi, dişiyle, tırnağıyla kazarak ve büyük bir demokrasi mücadelesi vererek gelmiş Rizeli Ahmet Kaptan’ın oğlundan diktatör olmaz diyorum ben.