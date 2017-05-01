AKP'li Aydın Ünal: Bizden olmayanların bu gemiye daha fazla zarar verilebileceğini sanmıyorum

AKP Ankara Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, gazeteci Cem Küçük'ün “Artık AK Parti’nin bu radikal İslamcılarla da, yani bu Mavi Marmara’daki manyak tipler, yani kafadan İsrail düşmanı, kafadan Batı düşmanı, kafadan her şeye düşman tipler var, bunlarla da yolların ayrılması lazım" ifadesiyle başlayan tartışmalarla ilgili olarak "Biz doğru olursak, hak yolunda ve hak istikametinde olursak zaten bizden olmayanların daha fazla bu gemiye zarar verebileceklerini zannetmiyorum" dedi.

Yeni Akit'ten Fatma Gülşen Koçak'a konuşan Aydın Ünal'ın açıklamaları şöyle:

İslami camianın iktidar ile birlikte bozulmaya başladığına dair iddialar var

Ben böyle bir tehlike görmüyorum. AK Parti’nin omurgası buna izin vermez.

Medyada çekilen kılıçlar var. Herkes kendisini daha “Reisçi” görerek diğer tarafa saldırıyor. Bu durum nasıl sona erer?

“Bunu çözüme kavuşturmak için Cumhurbaşkanımıza kulak vermemiz gerekir. Hiçbir zaman ben demeyen bir liderdir. Ben onun metin yazarlığını yapmış birisi olarak da biliyorum. Kazara konuşma metinlerine ‘ben’ diye yazdığımız zaman üzerini çizer ve onları ‘biz’ diye düzeltirdi. Hiçbir zaman benliğini, nefsini davanın önüne geçirmemiş, davanın önünde tutmamış birisidir. Son derece mütevazı bir liderdir. Biz doğru olursak, hak yolunda ve hak istikametinde olursak zaten bizden olmayanların daha fazla bu gemiye zarar verebileceklerini zannetmiyorum.”

AK Parti kadrolarında bir yenilik olur mu?

AK Parti başarısını biraz da buradan alıyor. Sürekli tazelenerek ilerlediği için bugüne kadar milletin teveccühüne mazhar oldu. Liyakata önem verir. Kendisini yenileme kabiliyetini muhafaza ettiği sürece Türkiye’nin birinci partisi olmayı sürdürecektir.