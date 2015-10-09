AKP'li Atalay: Çözüm sürecinde valilere sözlü ya da yazılı olarak 'operasyon yapmayın' talimatı verilmedi

Eski Başbakan yardımcısı ve AKP Van Milletvekili adayı Beşir Atalay, "çözüm sürecinde valilere operasyon yapmayın" şeklinde yazılı ve sözlü talimat verilip verilmediği yönündeki tartışmaya ilişkin konuştu. Atalay, ''Ne sözlü ne yazılı öyle bir şey yok" dedi. Eylül ayı içinde canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Çözüm Süreci içerisinde valilerimiz kendilerine verdiğimiz talimatlar gereği ciddi manada bu terör örgütlerine karşı şu andaki operasyonlara girmiyorlardı'' demiş, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala ise ''Jandarma ya da emniyet herhangi bir terörist faaliyete engel olmak için validen onay almak zorunda değildir'' değerlendirmesinde bulunmuştu.

NTV yayınına katılan Beşir Atalay, şunları söyledi:

Hayır öyle bir şey yok. Biz hep şöyle söylemişizdir. Kamu düzeni çözüm sürecinin alternatifi değildir. İkisi birden yürüyecektir. Hiçbir yerde ne sözlü ne yazılı öyle bir şey yok. Olamaz da…



Güvenlik birimlerine “görevinizi yapmayın” denebilir mi? Bunu çok istismar ediyorlar. Çok yalan yanlış şeyler yazılıyor. Bir yerde silah hareketi varsa buna güvenlik birimleri ve oradaki mülki idare müdahale etmeyecek mi? Böyle bir şey olabilir mi?



Ama ö dönemde şunlar yapıldı. Yaylalar vesaire daha özgür alanlar bazı vatandaşların daha rahat hareketi o yönde tedbirler alındı yaylalar yasak alanlardı oralar açıldı hayatı normalleştirme yönünde o tür tedbirler alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Valilerimiz kendilerine verdiğimiz gereği...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayının ortasında TRT 1 ve TRT Haber ortak canlı yayınında gazeteci Nasuhi Güngör'ün gündeme dair sorularını yanıtlarken "Çözüm Süreci içerisinde valilerimiz kendilerine verdiğimiz talimatlar gereği ciddi manada bu terör örgütlerine karşı şu andaki operasyonlara girmiyorlardı. Belki kendilerine çekidüzen verirler, belki bu şekilde devam etmezler, ama maalesef kendilerine çeki düzen vermediler. Tam aksine bu süreç içerisinde ne yazık ki bir hazırlık safhasının içerisine girdiler" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Efkan Ala: Jandarma ya da Emniyet validen onay almaj zorunda değil

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, 29 Eylül'de Habertürk'te katıldığı televizyon programında PKK'ya yönelik operasyonlara izin verilmemesine ilişkin başlayan tartışmaları değerlendirirken ''Jandarma ya da emniyet herhangi bir terörist faaliyete engel olmak için validen onay almak zorunda değildir'' demişti.

Efkan Ala, şunları söylemişti:

"Şimdi ben size soruyorum. Jandarmanın ya da emniyetin o çözüm süreci boyunca söyledikleri herhangi bir yetkisi alınmış mı meclise getirilen bir yasayla? Hayır. Mesela kırsalda jandarma tam yetkilidir. Şehir içerisinde emniyet tam yetkilidir ve buralarda terörist faaliyetlerin hiç aksamadan durdurulması için her türlü yetkileri vardı, vardır zaten. Bunun ortadan kaldırılması için hiç bir düzenleme yapılmamıştır. Bir kere jandarma ya da emniyet herhangi bir terörist faaliyete engel olmak için validen onay almak zorunda değildir. Böyle bir şey yok.''