AKP'li Aslan'ın sözleri, Meclis'te kavga çıkardı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülen torba yasa nedeniyle milletvekilleri dün gece geç saatlerine kadar Genel Kurul'da kaldı ve bazılarının bahçede uyurken fotoğrafları çekildi. Bu fotoğraflardan birinde ayakkabılarını çıkarmış halde bahçede uyurken görüntülenen AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın fotoğrafı Sözcü Gazetesi'nde yayınlandı. Gazetede çıkan fotoğraflarına sinirlenen Aslan, Kadın gazetecilere "Sizin bacak aranızı çekip yayınlarım" diye hakaret etti.

TBMM bahçesinde gündüz başlayan gerilim, akşam Genel Kurul’a taşındı. Muhalefet partilerinden kadın milletvekilleri Genel Kurul’da AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan’ı kınarken, diğer AKP'lilerin kadına tacize sessiz kalmamasını istediler. Başkanlık Divanı kürsüsüne gelerek toplu halde söz isteyen kadın milletvekillerine ise Başkanvekili Sadık Yakut "Böyle bir usulümüz yok" diyerek söz vermedi.

Hürriyet gazetesinden Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, "Çok çirkin, ağıza alınmayacak sözler sarfetmiştir. Bu milletvekilini kınıyoruz ve AKP Grup Başkanvekilleri'nden de açıklama bekliyoruz" dedi. CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’den tepki göstermesini isterken, konuşması sırasında salonu terk eden Şahin’i eleştirdi.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın yanına gitmesinin ardından Zeyid Aslan söz aldı. Meclis bahçesinde insani bir halinin görüntülenip yayınlanmasına diğer milletvekillerinin tepki göstermemesini eleştiren Aslan, "Belki örnek uygun olmamış olabilir, ama bunu kadın erkek diye ayırmak yanlış. Kadınlıkla alakası olmayan sözlerdir" dedi. Aslan, "Bugün kadın gazeteci için açıklama yapan arkadaşlar polislerin anasına küfreden arkadaşları için bir cümle etmediler" deyince CHP sıralarından tepkiler yükseldi. Sonra söz alan AKP'nin yeni grup başkanvekili Mihrimah Belma Satır da, "Kadın gazetecilere yönelik kullanılan söz ve cümlelerin kabul edilemez olduğunu ifade etmek isterim. Aslan’ın ifadelerini, şahsım adına ve AK Partili kadın milletvekilleri adına reddettiğimi belirtmek istiyorum” dedi. Muhalefet milletvekilleri Satır’ı kutlamaya gelince Aslan sinirli el hareketleri yaparak Genel Kurul’u terk etti.

Bu sırada AKP'liler, "Polise küfreden Levent Gök nerede? Ona ne yaptınız? Terbiyesiz adamlar" diye bağırınca bazı CHP’liler de ayağa kalktı. AKP ve CHP’liler birbirinin üzerine yürürken, AKP İstanbul Milletvekilleri Metin Külünk ile Oktay Saral’ı arkadaşları güçlükle tuttu. CHP’lilerin tutmaya çalıştığı CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk de masa ve sıraların üzerinden AK Partililerin üzerine atlamaya çalıştı. Oturuma ara verilmesine karşın uzun süre devam eden arbedede karşılıklı küfürleşmeler ve hakaretler oldu.