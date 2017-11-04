AKP'li anne-kızın 'başarı' öyküsü; 7 yılda 55 yemek ihalesini kimseye kaptırmadılar, 20 milyon kazandılar!

AKP Gaziantep örgütünün kadın kollarında yönetici olan Fatma Güner Çelikkan ile kızı Fadile Gülçin Çelikkan’ın yemek şirketinin 7 yılda kentteki 55 yemek ihalelesini kazandığı bildirildi. Şirketin, 2010 yılından bu yana kamudan aldığı 55 ihaleden yaklaşık 20 milyon lira kazandığı aktarıldı.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre Anne Çelikkan, şirketteki 1 milyon 950 bin liralık hissesini üç ay önce kızına devretti.

Küçükkaya imzasıyla yer alan haber aynen şöyle:

AKP Gaziantep İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olan anne-kızın aile şirketi Gaziantep’teki kamu kuruluşlarının yemek ihalelerini kimsenin almasına izin vermemiş. AKP’de siyaset yapan anne Fatma Güner Çelikkan ile kızı Fadile Gülçin Çelikkan’ın (Kalender) aile şirketi “Çelikkan Yemek” 2010 yılından bu yana tam 55 ihale kazandı. AKP’li belediyelerden eğitim kuruluşlarına, sağlık kurumlarından emniyet müdürlüklerine kadar kamu kurumlarının ihalelerini neredeyse kimseye bırakmayan şirket, 7 yılda kamudan yaklaşık 20 milyon lira aldı. Anne Çelikkan şirketteki 1 milyon 950 bin liralık hissesini; evlenen ve soyadı Kalender olarak değişen kızı Fadile Gülçin Çelikkan’a 3 ay önce devretti. 1983 doğumlu 34 yaşındaki Gülçin Kalender bu devrin ardından 3 milyon 900 bin liralık sermayesiyle şirketin tek sahibi ve yetkili müdürü olmuş oldu.

7 yılda 55 ihale

Gaziantep’te AKP teşkilatında Kadın Kolları Yönetim Kurulu’nda yer alan anne-kızın sahibi olduğu Çelikkan Yemek’in “akçeli işleri” dikkat çekiyor. Anne Fatma Güler Çelikkan ile kızı Fadile Gülçin Çelikkan’ın ortak olduğu şirketin aldığı ihaleleri incelediğimizde, siyaset yaptıkları kentte kamu kurumlarının neredeyse tamamına yemek hizmeti verdikleri görülüyor.

Kazanç 20 milyon lira

Çelikkan Yemek’in kazandığı ihaleler ve tutarlardan örnekler şöyle:

2010: Niğde Devlet Hastanesi, ihale tutarı: 794 bin 449 TL.

2011: Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ihale tutarı: 324 bin 894 TL.

2012: Gaziantep Üniversitesi, ihale tutarı: 991 bin 500 TL. Niğde Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, ihale tutarı: 616 bin 881 TL.

2013: Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ihale tutarı: 797 bin 18 TL.

2014: Gaziantep Halk Sağlık Müdürlüğü: 136 bin 500 TL.

2015: Şehitkamil Belediyesi. İhale tutarı: 1 milyon 567 bin 330 TL.

2016: Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü: 357 bin 840 TL.

2017: Şehitkamil Belediyesi. İhale tutarı: 301 bin 140 TL.

4 bin kişilik iftar

Şirketin organizasyonları arasında “Gaziantep’in Geleneksel İftar Buluşması” da yer alıyor. Toplam 4 bin kişilik iftar yemeğinde AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in iftara gelen konuklarla bizzat ilgilendiği görülüyor. Şirketin internet sayfasında yer alan tanıtımda iftar yemeğine, “Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Vali Ali Yerlikaya, Gaziantep Milletvekilleri Abdülhamit Gül, Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan ve Akif Ekici, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Murat Soysal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Başsavcı Vekili Kadir Günüç, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Coşkun’un katıldığı” bilgisine yer veriliyor...

Referans kamu kurumları

Çelikkan Yemek Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi referanslarını şöyle sıraladı:

Gaziantep Valiliği

Gaziantep İl Emniyet ve Çevik Şube Müdürlüğü

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü

Gaziantep Halk Sağlığı Müdürlüğü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep Şahinbey Belediyesi

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi

Gaziantep Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gaziantep Bölge Müdürlüğü