AKP'li Alaboyun: Bedeli yoksullar ödüyor, zorunlu askerlik kalkmalı

Afyonkarahisar'daki patlama ve artan terör olayları nedeniyle askerlik uygulamasının masaya yatırılması gerektiğini söyleyen AKP'li Ali Rıza Alaboyun, "Ordu tamamı gönüllülerden oluşan bir yapılanmaya gitmelidir" dedi.



NATO Parlamenterler Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Başkanı ve AKP Aksaray Milletvekili Ali Rıza Alaboyun, zorunlu askerlik uygulamasının bir an evvel kalkması gerektiğini ifade etti.

Alaboyun, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda yaşanan terör olayları ve Afyonkarahisar'daki patlamanın Türkiye'de zorunlu askerlik uygulamasını masaya yatırmayı zorunlu kıldığını belirterek, ''Türkiye zorunlu askerlik uygulamasından bir an evvel vazgeçerek yerine çağdaş ve demokratik ülkelere olduğu gibi askerliğin kariyer meslek olarak yapıldığı, tamamı gönüllülerden oluşan yeni bir yapılanmaya gitmelidir'' görüşünü savundu.

Türkiye'nin, demokratikleşme ve şeffaflaşmaya rağmen ordu ve askerlik konularının konuşulmasının hala tabu olduğu ülke konumunda bulunduğunu ifade eden Alaboyun, bu tabu nedeniyle üniversitelerde ordunun yapısı, askerlik, terörle mücadele gibi konularda akademik çalışmalar yapılamadığı ve uzmanlaşmanın olmadığını kaydetti.



'Bedeli yoksullar ödüyor'



NATO ülkeleri içinde zorunlu askerliği en katı uygulayan ülkelerin Türkiye ve Yunanistan olduğunu vurgulayan Alaboyun, ''İnsanımız askerliği, 'her Türk gencinin yapması gereken vatan borcu' olarak görmesine rağmen bu borcun daha çok alt gelir grubu insanlar tarafından ödendiğini görmekteyiz'' dedi.



'Sistem tıkanmış durumda'



Askerlik çağına gelmiş her gencin askere gitmesini mecburi kılan zorunlu askerlik sisteminin tıkanmış durumda olduğunu ileri süren Alaboyun, ''Türkiye, içinde bulunduğu ve terörle mücadele ettiği coğrafyayı dikkate alarak askeri yapılanmasını yeniden ve hızlı şekilde ele almalı. Kararlı duruş ve bir takım düzenlemelerle zorunlu askerliği tamamen kaldırabilecek altyapı oluşmuştur. Gönüllülerden oluşan profesyonel orduya geçiş sürecinde harcamalarda kısmi artışlar olmuşsa da daha sonra sistemin oturmasıyla ABD dahil bir çok NATO ülkesinde savunma harcamaları ve personel giderleri aşağıya çekilmiştir'' görüşünü belirtti.