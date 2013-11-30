AKP'li Aktay 'Türk diye bir ırk yoktur' dedi, protesto edildi

Bayburt’ta üniversitede düzenlenen bir panelde konuşan AK Parti MKYK üyesi Yasin Aktay, Türklüğün bir sentez olduğunu ifade ederek, “Türk diye bir ırk yok" dedi. Bu sözler üzerine bir grup öğrenci paneli terk etti.

Bayburt Üniversitesi Düşünce Akademisi Kulübü tarafından düzenlenen “Yeni Ortadoğu Ekseninde Mısır ve Suriye” konulu konferansa Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı ve AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Prof. Dr. Yasin Aktay katıldı.

Aktay, bir öğrencinin sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Bu ülkede sadece Türkler üzerinden giderseniz bunun masrafı ve maliyeti çok fazladır. Türkiye'yi bölünmenin eşiğine getirirsin. Türkiye'de yaşayan diğer insanları bu şekilde memnun edemezsiniz. Diğer insanları kendine karşı kışkırtmış olursun. Onun için vatandaşlık bağına dayalı yeni bir millet tanımı yapmak çok önemli.

Millet mi diyorsun? Al sana millet. Sonuçta milletin ne olduğu, siyasilerin kararı ile içeriği doldurulan bir şeydir. Milletin içeriği, muhtevası, tanımı o siyasiler tarafından yapılmış sonuçta. Sana demişler ki, “Sen Türksün'. Ne demek Türklük?

İşte Orta Asya'dan gelmişsin. Bir bakıyorsun, kaçımızın dedesi Orta Asya'dan gelmiş? Bir sor bakayım gerçekten. Var mı böyle bir şey? O milletin yavaş yavaş zaten etnografyası da işlenmeye başlanıyor. Gerçekten de böyle bir şey.

Türk nedir mesela? İsmet Özel'in çok ilginç, çok güzel tahlilleri vardır. Türk dediğin bir sentezdir zaten. Türk diye bir ırk yok."

Bir öğrencinin bu sözlere itiraz etmesi üzerine Aktay, "Macarlar Türk müdür mesela? Ben o kadarını söyleyeyim. Türkiye'de o kadar insanın 3, 4, 5, 6 nesil öncesine baktığınız zaman, şimdi kendini zannettiğinden çok farklı çıkıyor insanlar" dedi.

Aktay'ın bu değerlendirmeleri üzerine bazı öğrenciler salonu terk etti.