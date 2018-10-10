AKP'li Aktay: Bana atfedilen ifadeler trollerin uydurmasıdır

AKP Genel Başkan Danışmanı ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de girmesinden bu yana haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak, "Suudi Arabistan’a verip veriştirmenin bir anlamı ve faydası yok" dedi. Twitter hesabından "Arap dünyasının paralı troll ordusu" dediği gruba tepki gösteren Aktay, "Bana atfedilen Türk derin devletinin rolü ifadesi tamamen bu trollerin uydurmasıdır" ifadesini kullandı.

Aktay Yeni Şafak'taki "Bilinmeyeni taşlamanın ötesi için" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümünde "Kaşıkçı’nın davasını gütmek asla S. Arabistan’a düşmanlık değil, bilakis gerçek dostluğun ifasıdır" diye yazdı. Aktay şunları kaydetti:

Bu konuda İhtiyatın sürdürülmesi gereken bir nokta da, Türkiye ve S. Arabistan ilişkileridir. Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında kaybolmasıyla ilgili yapılan yorumlarda S. Arabistan’a verip veriştirmenin bir anlamı ve faydası yok.

Türkiye ve S. Arabistan birbirine mecbur iki halk iki ülkedir. Kaderleri birbirine bağlıdır. Kaşıkçı’nın başına gelenleri sorgulayıp Suud makamlarından bunun açıklamasını beklemek asla S. Arabistan’a düşmanlık anlamına gelmez.

Katıldığım bir Arap televizyon kanalında bu olayın iki ülkenin ilişkisini nasıl etkileyeceği yönündeki soruya iki ülkenin kader ortaklığını vurguladıktan sonra şunları söyledim:

“Velev ki, bu olay basına yansıyan vehamette gerçekleşmiş olsa bile topyekun S. Arabistan’ı töhmet altında bırakan açıklamalardan kaçınıyoruz.

Elbette devlet hukuksuz işler yapmaz, yaparsa o devlet değildir. Bu durumda halkını temsil eden bir devletin imkanlarını kullanan ve kendini derin devlet mesabesinde gören çetelerin işgali karşısındayız demektir. Devleti o unsurlardan temizlemek zaruridir.

Türkiye böyle bir ‘derin devlet’ tecrübesini yaşamıştır. Devlet adına kanunsuz işler yapanların yakasına yine devlet adına yapışılmış ve devlet bu unsurlardan temizlenmiştir.”

Gerçekten de bugün hangi düzeyde devlet yetkileri kullanıyor olurlarsa olsunlar bir konsolosluk binasında bütün görevlileri özgür bir insanı kaçırmak, hele öldürmek gibi bir iş için organize edebilenler, her şeyden önce kendi devletlerine ihanet etmekte dolayısıyla kendi halkları ve devletleri için bir tehdittirler. Kendi devletlerinin devlet olma keyfiyetini yok etmektedirler.

Çünkü hukuka dayanmayan, kendi vatandaşının güvenliğine tehdit oluşturan örgütlenmeye devlet denmez.

Dolayısıyla bizim talebimiz S. Arabistan devletinin her şeyden önce, neticede Türkiye’ye ve bütün insanlığa karşı bir kusur irtikap eden bu kanunsuz yapıların ortaya çıkarılmasıdır. Hangi düzeyde olurlarsa olsunlar. Bunu yapmanın S. Arabistan için kolay olmadığını elbette biliyoruz. Nitekim Türkiye için de bunu yapmak kolay olmamıştır, ama gerçek bir devlet olmak için, veya devleti işgal etmiş çetelerden kurtarmak için bu bir zarurettir.

O yüzden Kaşıkçı’nın davasını gütmek asla S. Arabistan’a düşmanlık değil, bilakis gerçek dostluğun ifasıdır.

Esasen Kaşıkçı’nın en önemli davalarından biri de Türkiye ve S. Arabistan ilişkilerinin bir kader olduğunu vurgulamak ve bu ilişkileri geliştirmekti.

Kendisiyle ilgili en çok hatırladığım ifadeleri, S. Arabistan resmi veya yarı resmi medyasında Türkiye aleyhine ne kadar söylem ve faaliyet olursa olsun, Türkiye’nin bunlara tepki vermeme olgunluğunu ne kadar takdir ettiği ve bunun böyle devam etmesi gerektiği yönündeydi.

Kaşıkçı’nın başına gelenler elbette bu davasını geçersiz kılmıyor, bilakis bu konuda fazladan bir hassasiyet sergilemeyi gerektiriyor.

Öte yandan Aktay Twitter'dan "trol"ler dediği bir gruba tepki gösterererek şunları kaydetti:

"Arap dünyasının malum paralı troll ordusu benim 'derin devlet' sözümü çarpıtarak vermiş. Spikerin yarıda kestiği sözlerimden bile çıkmayan bir anlam atfetmişler. Arapçasında düzeltme yaptım ama gördüm ki Türkçe’ye de onların kasıtlı çevirisiyle yansımış. Oysa sözüm çok açık Kaşıkçı olayında Bana atfedilen Türk derin devletinin rolü ifadesi tamamen bu trollerin uydurmasıdır.

Bu işte meşru Devletin dışında işleyen, kendini kanunun dışında gören bir derin devlet anlayışının devrede olduğunu söyledik. Geçmişte Türkiye de bu anlayıştan mustaripti. Malum Arap troll ordusunun kasıtlı ve ahlaksızca uydurup isnat ettiği bu ifadenin Türkçe’de de bu şekilde yansıtılması ayrı bir vahamet. Türkiye’de şimdi tek devlet vardır: hukuk devleti. Kimse artık kendini kanunun üstünde görememektedir."