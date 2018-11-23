AKP'li Akdoğan: Bahçeli'nin sağlam duruşu 31 Mart sonrasındaki oyunların bozulmasına da katkı sağlayacak

AKP Ankara Milletvekili ve Star yazarı Yalçın Akdoğan, AKP-MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın yerel seçimleri de, genel seçimleri de aşan mahiyette bir mutabakat zemini olduğunu söyledi. Akdoğan, "Sayın Bahçeli’nin şu ana kadarki sağlam duruşu ve dirayetinin 31 Mart sonrasına yönelik oyunların bozulmasına da katkıda bulunacağını düşünüyorum" dedi.

Belediyeciliğin AKP'nin uzmanlık alanı olduğunu söyleyen Akdoğan "AK Parti yine birçok yeri kazanacaktır. Ama mesele ülkenin siyasi istikbalinden bağımsız ele alınamaz" diye yazdı.

"CHP’nin bir yandan HDP ile diğer yandan İP ve SP ile işbirliği zemini araması meseleyi yerel zeminden genel siyaset zeminine zaten taşımış durumda" ifadesini kullanan Akdoğan, "Bu dalgalara karşı Cumhur İttifakı’yla göğüs germek yerinde olacaktır" ifadesini kullandı.

Bugünkü "Cumhurun ittifakı ülkenin selametinedir" başlıklı yazısında Akdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için şu sözleri kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın davetiyle gerçekleşen zirve diğer muhalefet partilerini panikletmiş, halkta ise çok iyimser bir hava oluşturmuştur.

Sayın Bahçeli’nin şu ana kadarki sağlam duruşu ve dirayetinin 31 Mart sonrasına yönelik oyunların bozulmasına da katkıda bulunacağını düşünüyorum. "

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