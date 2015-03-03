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Gündem

AKP’li adaydan gazetecilere 200 TL!

Gazeteci Cemiyeti üyesinden Murat Kılıç, 'Mesleki saygınlığa gölge düşürdüler' diyerek istifa etti

03 Mart 2015 15:52

AKP Isparta milletvekili aday adayı Nuri Koç, gazetecilere zarfla 200 TL dağıttı. Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı'nın zarfı kabul ettiği iddia edildi

Gerçek Gündem’in haberine göre, Karahan’ın parayı kabul etmesine ilk tepki Gazeteci Cemiyeti üyesinden geldi. Karahan’ın bu parayı aldığını kabul ettiğini belirten Murat Kılıç adlı gazeteci, Gazeteciler Cemiyeti’nden istifa ederek, “Mesleki saygınlığa gölge düşürdüler” dedi.

Karahan’ın parayı kabul etmesine ilk tepki Gazeteci Cemiyeti üyesinden geldi. Karahan’ın bu parayı aldığını kabul ettiğini belirten Murat Kılıç adlı gazeteci, Gazeteciler Cemiyeti’nden istifa ederek, “Mesleki saygınlığa gölge düşürdüler” dedi.

Gazeteci Murat Kılıç’ın istifa dilekçesi şöyle:

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