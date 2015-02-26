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AKP'li aday adayı: Referansım Allah'tır!

AKP Malatya aday adayı Ebubekir Aydın'ın afişi tartışma yarattı

26 Şubat 2015 12:20

AKP aday adaylarından bazıları afişleri ile olay yarattılar. Malatya aday adayı Ebuzer Aydın ise tartışmaya yol açtı. Aydın 'Allah'ı referans gösterdi.

Sosyal medyaya ilk olarak Konya'dan AKP milletvekilliği için aday adayı olan Osman Yavuz'un afişi düştü. Yeni Türkiye sloganını seçen Osman Yavuz 'başında börk ve postlu cübbe' ile çektirdiği fotoğraflarla günün konusu olmuştu. Bugün sosyal medyaya düşen bir başka aday adayının afişi ise Osman Yavuz'u da solladı. 

AKP aday adayı Ebuzer Aydın'ın tartışma yaratan afişi şöyle:

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