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AKP'li 312 vekile 1000 liralık Davutoğlu imzalı kol saati

Özel olarak hazırlanan ve istiklal madalyasını anımsatan AKP arması da vekillere verilecek

Zafer Çağlayan, 17 Aralık yolsuzluk operasyonları sırasında 240 bin Euro&#39;luk hediye saat aldığı iddiasıyla gündeme gelmişti

04 Nisan 2015 11:50

TBMM, seçim öncesinde son hafta çalışmasını yaparken, kulisler milletvekillerinin veda konuşmalarına sahne oluyor. AKP’de aday olmayan 9 isim çıktığında 235 kişiyi liste heyecanı sararken, 3 dönemlik 68 milletvekilli 7 Haziran’a kadar halen görevlerinde olmalarına rağmen son kez Genel Kurul çalışmalarına katılıyorlar. AK Parti, her seçim döneminde gelenek haline geldiği gibi milletvekillerini “hediye” ile uğurlayacak. Çoğu, yeni bir hayat için hazırlık yapan 3 dönemlik milletvekilleriyle birlikte bu dönem siyaset yapan 312 milletvekiline, yaklaşık değeri 1000 lira olan Armani marka kol saati hediye edilecek. Saatlerin arkasında Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun imzası bulunacak. Ayrıca, özel olarak hazırlanan ve istiklal madalyasını anımsatan AKP arması da verilecek.

 

Odalarını boşaltmaya başladılar

 

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, 3 dönemlik milletvekillerinin bazıları, Haziran ayını beklemeden aceleci davranarak, odalarını boşaltmaya başladı. Eski Bakan Suat Kılıç odasını boşaltırken, fotoğraflarını paylaştı ve “Meclis’teki odamda son kez” mesajını gönderdi. Aday olmayan milletvekillerinin bir kısmının Ankara’da evini satışa çıkardığı, bazılarının da mobilyalı daire olarak kiraya vermeye hazırlandığı öğrenildi.

Siyasete veda edecek bazı milletvekilleri de çocuklarının okulları nedeniyle Haziran sonunda Ankara’dan ayrılacak. Ankara’da kalma kararı alan 3 dönemlikler ise kendilerine ofis aramaya başladılar. Birlikte ofis tutan milletvekillerinin de bulunduğu biliniyor.

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