AKP'li 200 milletvekili gidecek

T24- AKP Genel Merkezi, Haziran'da yapılacak genel seçim öncesinde il başkanlarının başında olduğu komisyonlardan milletvekillerinin performanslarını değerlendiren düzenli raporlar alıyor. Bu raporlar ışığında seçimlerde aday gösterilemeyecek isimleri belirleyen genel merkez, seçimlere üçte ikisi yenilenmiş milletvekili listesiyle girmek istiyor.



Melih Altınok'un Taraf gazetesinde yayımlanan haberi şöyle:



Haziran 2011’deki seçime 13 yıllık bir vizyonla hazırlanan AKP Genel Merkezi’nde hummalı bir çalışma sürüyor. Genel seçimler için temel stratejilerini netleştiren AKP yönetimi, yeni dönemde yoluna yepyeni bir kadroyla devam etmeyi planlıyor. Başkentteki AKP kulislerinde, partinin mevcut kadrolarının üçte ikisini yenileyeceği, adayların belirlenme sürecinde de il başkanlarından milletvekillerinin performanslarını değerlendirmelerinin istendiği konuşuluyor. Partide ikinci dönemini dolduran pek çok kurmay da 2011’de son kez aday olacak. Gazeteci Şamil Tayyar ve eski futbolcu Hakan Şükür gibi popüler isimler üzerinde durulduğu, asker kökenli bazı isimlerin de milletvekili adayı olmasının beklendiği belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre genel merkez, il başkanlarının başında olduğu komisyonlardan milletvekillerinin performanslarını değerlendiren düzenli raporlar alıyor. Bu raporlar ışığında seçimlerde aday gösterilemeyecek isimleri belirleyen genel merkez, yeni isimlerin belirlenmesi noktasında da yoğun bir faaliyet yürütüyor. Meclis’teki oturumlara katılmayan ya da devamlı olarak mazeret bildiren vekillerin adının bizzat başbakan tarafından şimdiden çizildiği belirtiliyor. Mevcut milletvekillerinin üçte ikiye yakın kısmının ise seçimlerde aday gösterilmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.



Popüler isimler aday gösterilecek



Yeni adaylar ise henüz netlik kazanmadı. Ancak aralarında eski futbolcu Hakan Şükür ve gazeteci Şamil Tayyar gibi isimlerin bulunduğu kamuoyunun yakından tanıdığı popüler kişilerin adı öne çıkıyor. Taraf’a konuşan üst düzey bir AKP’li “Seçimlerin ardından hız kazanması beklenen reform sürecinde aktif olarak yer alacak pek çok yeni isim partimizin saflarında yer alacak. Yeni ve uzun vadeli bir perspektifle, bir yandan tüm toplumsal kesimlerin kaygılarını giderirken bir yandan da beklenti içerisinde olan vatandaşlarımız tatmin edilecek. Yeni bir anayasanın startı seçim sonrası hızlı bir biçimde verilecektir” dedi.



Asker adaylar



AKP’nin popüler isimlerin yanı sıra, yeni anayasa çalışmalarına aylar öncesinden başlayan sivil toplum kuruluşları ve bazı platformlardan isimleri de mercek altına aldığı belirtiliyor. Ancak bu noktada başbakanın yakın çevresinden “Bazı isimlerin bu dönemde AKP parti saflarına katılması, bu kişilerin kamuoyu nezdindeki muteberliklerine zarar verebilir. Bu nedenle dışarıda bırakılmaları ancak desteklenmeleri daha doğru bir strateji olur” şeklinde yoğun telkinler aldığı kaydedildi. Bu arada son dönemde demokrat çıkışlarıyla tanınan Emekli Kurmay Albay Mesut Ülker gibi asker kökenli kişilerin ve yargı çevrelerinden isimlerin de milletvekili adayları arasında telaffuz edildiği belirtiliyor.



Son kez aday olacaklar



AKP tüzüğünde yer alan ve bir kişinin en fazla üç dönem üst üste milletvekili olabileceğini düzenleyen hüküm gereği, aralarında Başbakan Erdoğan’ın da bulunduğu pek çok isim 2011 seçimlerinde son kez aday olabilecek. Bu isimler arasında TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in yanı sıra, Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Devlet Bakanı Ali Babacan, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Egemen Bağış, Faruk Çelik, Hüseyin Çelik, Ömer Çelik, Salih Kapusuz, Abdülkadir Aksu, Burhan Kuzu, Mevlut Çavuşoğlu ve Dengir Mir Mehmet Fırat da bulunuyor.



İsrail’e boyun eğmeyeceğiz



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi resmî temasta bulunmak için gittiği Kuveyt’te İsrail’i sert sözlerle eleştirdi. Kuveyt Başbakanı Şeyh Nasır El Muhammed El Ahmed El Sabah tarafından Beyan Sarayı’nda resmî törenle karşılanan Erdoğan’a dün akşam ‘İslam Dünyası Mümtaz Şahsiyet Ödülü’ verildi. Erdoğan yaptığı konuşmada “Bize söyledikleri şu; ‘Gazze’de bırak çocuklar ölsün, sen sesini çıkarma. Akdeniz’de korsanlık olsun sen bunu duyma. Kudüs üzerine planlar var, sen bunu işitme. Bağdat’a kayıtsız kal, Kabil’i umursama, Darfur’u hissetme’. Bize şunu da söylüyorlar. ‘Bak’ diyorlar, ‘Bütün dünya buna kayıtsız kalıyor. Bütün dünya bunu görmüyor, duymuyor, hissetmiyor. Öyleyse siz de sesinizi çıkarmayın’ diyorlar. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Hakkın değil gücün öne çıktığı, hukukun değil zorbalığın egemen olduğu bir düzene biz asla boyun eğemeyiz. Biz susmayacağız’’ dedi.