AKP'li 2 vekile inceleme kararı

T24 -

'AKP sıkıntıda'

Aydoğmuş: Sözlerim çarpıtılmış

'Kanı bozuk'

AKP Grup Yönetim Kurulu, bugün (23 Şubat 2010) yaptığı toplantısında, Doğan ve Aydoğmuş'un, yazılı ve görsel basında çıkan açıklamalarıyla ilgili olarak inceleme başlatılmasına karar verdi.AKP Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, hakkında başlatılan inceleme sonucunda verilecek karara uyacağını söyledi.Doğan, yaptığı açıklamada, AKP Grup Yönetim Kurulu'nun kendisi ve Çorum Milletvekili Ahmet Aydoğmuş hakkında inceleme başlatılmasıyla ilgili kararı değerlendirdi.Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşmada, "sözlerinin maksadını aştığını" belirten Doğan, "Sözlerim 3 günden beri basında yer alıyor. Basını da suçlamıyorum. Bu durum, AKP'yi sıkıntıya soktu" dedi.Yapılacak inceleme sonucunda hangi karar çıkarsa çıksın itiraz etmeyeceğini kaydeden Doğan, "Partinin vereceği karara uyacağını" ifade etti.AKP Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, Ergenekon'la ilgili olarak, "Kimin başı örtülü, kim muhafazakar fişlemişler. Eğer biz birazcık tökezlersek bu Ergenekoncular bu defa çok kötü intikam alır" demişti.Avni Doğan, konuşmasının basında yer almasının ardından tekrar açıklama yapmış, "Maksadım, 40 yıldır fişleme yapanları deşifre ettiğimizi açıklamaya çalışmaktı. Kastım buydu, ancak cümle maksadını aşmıştır" ifadelerini kullanmıştı.AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de, Avni Doğan'ın "uyarıldığını" belirterek, parti olarak kuruldukları günden bu yana "fişlemeye karşı tavır koyduklarını, demokratik bir ülkede kimsenin fişlenmesini doğru bulmadıklarını" söylemişti.Çorum Milletvekili Ahmet Aydoğmuş da, "İktidara karşı çıkanların kanı bozuk" demişti.Bu arada, AKP'li Aydoğmuş, 21 Şubat Pazar günü gerçekleştirilen AKP Çorum Merkez İlçe Başkanlığı'nın İl Danışma Meclisi toplantısındaki konuşması nedeniyle hakkında inceleme başlatılacağını bugün öğrendiğini söyledi."Kendisinin yanlış bir şey konuşmadığını" ifade eden Aydoğmuş, "Ben sadece 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğüne, illegal yollardan kasıtlı bir şekilde yapılan saldırıları gerçekleştirenlerin ve bu konuda bölücülük faaliyetlerinde bulunanların hain olduğunu' ifade etmek istedim. Ama sözlerim çarpıtılmış ve farklı noktalara çekilmiş. Konuşmamın bir bölümü sanki cımbızla ayıklanmış" diye konuştu."Benim söylediklerim zaten Anayasa'nın ilk üç maddesinde belirtiliyor" diyen Aydoğmuş, "Anayasa'nın ilk üç maddesinde 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal Marşı'dır. Başkenti Ankara'dır' deniliyor. Benim söylemek istediğimde bu zaten. Eğer bunların aksini düşünenler varsa 'bunların kanı bozuk' dedim" şeklinde konuştu.Aydoğmuş, AKP Grup Yönetim Kurulu toplantısının ardından değerlendirme yapacağını kaydetti.