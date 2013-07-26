4 yılda bin 600 AKP'li belediye başkanına ön inceleme

Hülya Karabağlı/Ankara

İçişleri Bakanı Muammer Güler, CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun belediyere ilişkin soru önergesini yanıtladı. Buna göre, 9 Mart 2009 - 4 Mart 2013 tarihleri arasında toplam 35 belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı. Bunların partilere göre dağılımı şöyle: AKP 5, CHP 5, BDP 21, BTP 1, Bağımsız 1, DP 1, MHP 1. 22 belediye başkanı ise tutuklu. Partilere göre dağılımı da şöyle: AKP 1, CHP 3 (biri hakkında yakalama emri var), BDP 17, MHP 1.





1600 AKP'li Belediye başkanı hakkında ön inceleme

Güler'in verdiği yanıta göre, 29.03.2009-01.01.2013 tarihleri arasında Bakanlık makamınca belediyelerle ilgili 3 bin 597 araştırma/ön inceleme onayı verilmiştir. Bu kararlardan 1600'ü AKP'li, 1091 'i CHP'li, 444'ü MHP'li, 168'i BDP'li 294'ü ise diğer partilere mensup Belediye Başkanlarına ait.

İçişleri Bakanı Muammer Güler'in CHP'li Tanrıkulu'ya verdiği yanıtlar şöyle:

35 belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı

Bakanlığımızca soruşturma öncesi ön inceleme işlemleri yapılmaktadır. Belediye Başkanları ve diğer görevliler hakkında açılan davalar ve verilen gözaltına alma, tutuklama, yargılama ve yargılamanın hükme bağlanması kararları yargılamanın soruşturma ve kovuşturma safhalarına ilişkin olup, söz konusu bilgiler Bakanlığımızda bulunmamaktadır. Bununla birlikte Bakanlığımızca yapılan görevden uzaklaştırma işlemleri ile ilgili olarak;





22 tutuklu belediye başkanı





29.03.2009-04.03.2013 tarihleri arasında görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanlarının partilere göre dağılımı 5'i AK Partili, 5'i CHP'li, 21'i BDP'li, l'i BTP'li, l'i BAĞIMSIZ, l'i DP'li, l'i MHP'li olmak üzere toplam 35'tir. Bunlardan tutuklu olan Belediye Başkanlarının partilere göre dağılımı l'i AK Partili, 3'ü CHP'li (1 Kişi hakkında yakalama emri var), 17'si BDP'li, 1 'i MHP'li olmak üzere toplam 22'dir.

'İmar, ihale, ruhsat işlemlerinde usulsüzlük'

Yargılanma ile ilgili olarak istenilen istatistiki bilgiler yargılamanın 'Kovuşturma' safhalarına ilişkin bilgiler olup, bu safhaya ilişkin bilgiler bulunmamakla birlikte Bakanlığımızca soruşturma öncesi ön inceleme işlemleri yapıldığından alınan ön inceleme onaylarının konularına göre dağılımı şöyledir: İmar mevzuatına aykırılık, ihale mevzuatına aykırılık, kıyı kanununa aykırılık, personel mevzuatına aykırılık, ruhsat işlemlerinde usulsüzlük, yargı kararını uygulamamak, çeşitli kanunlara aykırılık (2683 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 237 sayılı Taşıt Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 775 sayılı Gecekonudu Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2813 sayılı Telsiz Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Plakkmda Kanun, 3213 sayılı Maden Kanunu)





AKP'li 1600 belediye başkanı hakkında

Ayrıca 29.03.2009-01.01.2013 tarihleri arasında Bakanlık makamınca belediyelerle ilgili 3597 araştırma/ön inceleme onayı verilmiştir. Bu kararlardan 1600'ü AK Parti'li, 1091 'i CHP'li, 444'ü MHP'li, 168'i BDP'li 294'ü ise diğer partilere mensup Belediye Başkanlarına aittir.

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında Cumhuriyet Savcılığı'nca re'sen soruşturma yapıldığından bu konuda soruşturma izni verilmesi gerekmemekte olup bu hususta istatistiki bilgi bulunmamaktadır.