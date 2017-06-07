AKP'den 'yeni darbe' iddiasına yanıt: Kimse umutlanmaya kalkmasın

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, yeni bir darbe girişimi olacağı iddiaları hakkında konuştu. Ünal “Birilerinin bu millete karşı bir psikolojik harekat içinde olduğunu gördük. Bu şu anlamada gelmiyor. Bu konuyu kaleme alan köşe yazarının bunu yaptığı anlamına gelmiyor. Bu tür dedikodular sıkça kullanıldığında birilerinin bu dili kullanması birilerini umutlandıracaksa kimse umutlanmaya kalkmasın” ifadelerini kullandı.

‘FETÖ’nün siyasi ayağına yönelik de açıklama yapan Ünal “Bugün Kemal Kılıçdaroğlu siyasi yapılanmayı soruyor. AK Parti bütün siyasal sistemini ilçe, il başkanlıklarında 17-25 Aralık’tan sonra çok ciddi bir temizlik yapmıştır. Ama Kılıçdaroğlu bir temizlik yaptı mı?” diye konuştu.

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın başkanlığında, parti genel merkezinde yapıldı. Toplantının ardından AKP Sözcüsü Mahir Ünal basın açıklaması yaptı.

Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Katar’a yönelik yaptırımlarla ilgili olarak Kuveyt, Ürdün ve Endonezya ile telefon görüşmeleri yaptığını aktardı.

Mahir Ünal, Katar’a yönelik yaptırım gerekçesinde Müslüman Kardeşler’e destek gerekçesinin yer aldığını ve rabia işaretinden vazgeçilmesini isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi.

“Rabia medeniyetimize ait bir kavramdır”

Rabia, kavramının sadece Mısır’a ait olmadığını savunan Ünal, “Rabia her türlü darbeye karşı olmaktır. Bizim medeniyetimize ait bir kavramdır. Kılıçdaroğlu’nun kültürümüze ne kadar uzak olduğunu anlıyoruz. Hangi odaklarla ortak bir söylemi kullandığını görüyoruz” dedi.

“AKP, çok ciddi bir temizlik yaptı”

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşananlara değinen Ünal, “Türkiye’de hem orduda, yargıda, emniyette FETÖ’nün beli kırılmıştır. Cumhurbaşkanımız açık bir şekilde paralel devlet olarak nitelendirdiği bu yapıya ortak bir tavır takınma çağrısına kimin karşı çıktığını, kimin kalkan olduğunu biliyoruz. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu siyasi yapılanmayı soruyor. AK Parti bütün siyasal sistemini ilçe, il başkanlıklarında 17-25 Aralık’tan sonra çok ciddi bir temizlik yapmıştır. Ama Kılıçdaroğlu bir temizlik yaptı mı?” diye konuştu.

Yeni bir darbe girişimi olacağı iddialarına tepki gösteren Mahir Ünal, “15 Temmuz’u savuşturmuş olan çok kritik bir süreçte kendi milleti ile birlikte püskürtmüş olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti bundan sonra herhangi bir darbe girişimine müsaade etmeyecektir” dedi.

“Milletimizin gönlü rahat olsun”

İki gün önce Sincan’da görülen darbe girişimi çatı davasına katıldıklarını hatırlatan Ünal, şunları söyledi:

“Birilerinin bu millete karşı bir psikolojik harekat içinde olduğunu gördük. Bu şu anlamada gelmiyor. Bu konuyu kaleme alan köşe yazarının bunu yaptığı anlamına gelmiyor. Bu tür dedikodular sıkça kullanıldığında birilerinin bu dili kullanması birilerini umutlandıracaksa kimse umutlanmaya kalkmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik ayaktadır. Milletimizin gönlü rahat olsun.”