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AKP'den 'Yedek milletvekili' uygulaması önerisi

AKP'nin Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sunduğu öneriye göre, sürekli 550 milletvekili görevde olacak

10 Kasım 2012 20:12

AKP'den Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na "Yedek milletvekili" uygulaması önerisi geldi. 22 madde ile yasama önerilerini Komisyon'a ileten AKP'nin bu teklifine göre, 550 milletvekilinden ölen, istifa eden veya milletvekilliği düşenlerin yerine yedek milletvekilleri gelecek.

Öneriye göre, sürekli 550 milletvekili görevde olacak.

Bu durumda, Meclis'te sandalye sayısında eksilme olmayacak. Yani, ara seçim gündeme gelmeyecek.
 
Ama henüz öneri konuşulmadı. Çünkü BDP, anayasa başlığındaki önerilerini Komisyon'a iletmedi. Gerekçe, açlık grevleri ile oluşan tablo. Karar aşamasındalar, parti kurullarında görüşme yapacaklar. BDP'nin yeni öneri sunmaması halinde ise AKP, CHP ve MHP Meclis Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında, nasıl bir yol haritası izleneceğini değerlendirecek.

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