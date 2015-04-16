T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'den vekil adaylarına: Sosyal medyada durum güncellemesi yapın, fotoğraf kullanın

'Adaylara sayfalarına gelen yorum ve sorulara cevap verilmesi gerektiği anlatıldı'

16 Nisan 2015 17:38

AKP Genel Merkezi, 7 Haziran genel seçimleri için kurduğu iletişim stratejisini, www.akadaylar.com web sitesinden açıkladı. Genel Merkez, adaylardan özellikle sosyal medyada aktif olmaları, fotoğraflı durum güncellemesi yapıp, takipçi sayısını ve etkileşimi artırmak için gündemle ilgili tweet atmaları istendi.

AKP Genel Merkezi, adayın ve teşkilatın üstün çalışmasının fark yaratacağını vurgulayarak, seçmenle doğru iletişim kurmanın, bu iletişimin sağlıklı ve sürdürülebilir olmasının, belli bir disiplin ve kurallar çerçevesinde hareket edilmesinin önemine dikkat çekti. Takım ruhu ile hareket etmenin seçmen tarafından olumlu bir algılamaya dönüşeceğini dile getiren Genel Merkez, kampanyada kullanılacak materyaller ile milletvekili adayları ve teşkilat çalışanlarının davranışlarına kadar bütün ayrıntıların, uyum ve bütünlük oluşturması gerektiği anlatıldı. Adaylardan şunlar istendi:

"Kampanya süresince kullanılacak materyallerin estetik ve kolay algılanabilir olması, AK Parti'nin imajını güçlendirecek ve seçmenin kampanya mesajlarını doğru algılamasını sağlayacaktır. Çevreye zarar verebilecek plastik ve naylon gibi malzemeler yerine kağıt ve bez gibi geri kazanılabilir maddeler kullanılmalıdır. Görüntü, ses ve gürültü kirliliğine sebebiyet verilmemeli. AK Parti çevreye duyarlı bir seçim çalışması yürütmeli."

 

'Durum güncellemesi yapın, fotoğraf kullanın'

 

AKP Genel Merkezi seçim çalışmalarında adaylardan tweet'leriyle birlikte içeriğin daha kolay anlaşılması için fotoğraf kullanmalarını da istedi. Facebook'ta takipçilerle karşılıklı etkileşimin önemine vurgu yapılarak, gelen sorulara samimi ve net cevaplar verilmesi, kopya cevaplardan kaçınılması, adayların her gün durum güncellemesi yaparak takipçilerini günlük yaşama dahil etmeleri, durum güncellemelerine fotoğraf eklemeleri istendi.

Adaylara sayfalarına gelen yorum ve sorulara cevap verilmesi gerektiği anlatılırken, bu cevapların kopyala-yapıştır cevaplar olmaması, cevabın muhatabı kişiye ismi ile hitap edilmesi vurgulandı. Adayın ülke ve dünya gündemini takip etmesinin önemine dikkat çekildi. Twitter ekranının sağ tarafında yer alan gündem başlıkları ile ilgili atılacak tweetlerin, adayın takipçisi olmayan kullanıcılara da görünerek iletişim erişimini yükselteceği ifade edildi. Adaylardan seçim kampanyası boyunca partinin Yakın Işıkları, Söyle Var Mısın, Sevda ile Aşk ile Selam Olsun, Memleket Türküsü, Bize Her Yer Türkiye, AK Yürekler adlı şarkılarını kullanmaları istendi. 

ETİKETLER

akpak partisosyal medyatwitterfacebookadaymilletvekiliprofil fotoğrafıtweethaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24