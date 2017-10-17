AKP'den Topbaş'a yine veto

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'nın isteği üzerine istifa eden Kadir Topbaş, AKP’den ikinci kez veto yedi.

Topbaş'a yakın isimlerin yönetiminde olduğu Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı'nın arazi tahsisi talebi kabul edilmedi. Geçen yıl Topbaş'ın 'FETÖ'den tutuklanan damadına ait Florya Koru Evleri'nin yanı başındaki 15 bin metrekarelik arazi, vakfa verilmişti. Vakıf, yine Florya'da 5 dönümlük tarla niteliğindeki arazinin eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere 25 yıl süreyle bedelsiz tahsis edilmesini talep etti.

Komisyon iade etti



Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, talep geçtiğimiz mayıs ayında yapıldı ve ekim ayı meclis oturumunda da gündeme alındı. Hukuk-Altyapı, Mesken ve Emlak Komisyonu tarafından talep yeniden değerlendirilmek üzere Emlak Müdürlüğü'ne iade edildi. Komisyonun raporu 12 Ekim tarihli İBB Meclis oturumunda kabul edildi ve vakfın talebi rafa kaldırılmış oldu.

Üç dikkat çekici tahsis

Öte yandan İBB Meclisi bu ay üç vakfa çok dikkat çekici tahsisler yaptı. İstanbul Enderun Eğitim ve Kültür Vakfı'na İBB tarafından 1 milyon 273 bin 327 liraya restore edilen Fatih'teki Kaba Halil Medresesi 5 yıllığına verildi. Vakfın yönetiminde AKP'li meclis üyeleri İsmail Hakkı Turunç ile Bülent Katkak var. Mülkiyeti İBB'ye ait Beyoğlu'ndaki bir bina da yine AKP'li üye Turunç'un yönetiminde bulunduğu Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği'ne 10 yıl süreyle tahsis edildi. İSKİ Eyüp Şube Müdürlüğü'nün kullandığı bina da yurt haline getirilmesi için yandaş vakıflardan İlim Yayma Cemiyeti'ne verildi.