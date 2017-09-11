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AKP'den sürpriz isim; Cumhuriyet davasını kimler izledi?

Duruşmayı, çok sayıda gazeteci takip etti

11 Eylül 2017 16:27

T24

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla beşi tutuklu yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davanın ikinci duruşmasını izleyenler arasında AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner de yer aldı. Metiner daha sonra, kendisine yöneltilen tepkiler üzerine Silivri'den ayrıldı. 

Oturuma ara verilmesinden yaklaşık bir saat önce duruşma salonuna gelen Metiner, kalabalık nedeniyle bir süre koridorda bekledi. Metiner daha sonra, jandarma görevlilerinin getirdiği bir sandalye üzerinde, Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka ile sanatçı Bedri Baykam'ın yanında oturdu. 

Tuzla Piyade Okulu davasının da Silivri'de görülmesi nedeniyle eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da cezaevi kompleksi içindeki adliyeye geldi. Metiner'in de Tuzla Piyade Okulu davasından Cumhuriyet davasına geçmiş olabileceği yorumları yapıldı. 

Davanın, bugün (11 Eylül 2017) görülmeye başlanan ikinci duruşmasını izleyen bazı isimler şöyle:

Hasan Cemal, Ayşe Cemal, Özgür Mumcu, Tayfun Atay, Tuğçe Tatari, Aslı Kazan, Doğan Akın, Rojin Akın, Mine Söğüt, Çınar Oskay, İpek Özbey, Gülseren Onanç, İpek Yezdani, Filiz Kerestecioğlu, Elif Ilgaz, Hilmi Hacaloğlu, Erol Önderoğlu, Oğuz Güven, Bülent Özdoğan, Arif Kızılyalın, Ertuğrul Mavioğlu, Ceyda Karan, Jale Özgentürk, Yazgülü Aldoğan, Umut Oran, Erdem Gül, Fatih Polat, Bedri Baykam, Melda Onur, Aram Ekin Duran, Garo Paylan, İlhan Cihaner, Zeynep Altıok, Utku Çakırözer, Alper Taş, Sırrı Süreyya Önder, Bülent Şık, Seray Şahiner, Aylin Nazlıaka, Kani Beko, Cemal Göktaş, Ertuğrul Kürkçü, Şenal Sarıhan, Fikret Dağlıoğlu, Mahmut Tanal, Metin Yener, Ali Sirmen, Barış Yarkadaş, Gökhan Tan, Hilmi Yarayıcı, Sezgin Tanrıkulu, Meral Danış Beştaş, Gürsel Tekin, Ceren Sözeri, Ayşe Sayın.

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