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AKP'den seçim önlemi: Twitter'daki 'Başkentçi' hesabına inceleme başlatıldı

Üst komisyon çalışması öncesi AKP’de yoğun güvenlik önlemi alındı, böcek araması yapıldı

30 Mart 2015 20:17

AKP’de 7 Haziran seçimleri öncesinde aday listelerine sızma girişimi konusunda üst düzey önlemler alındı. Ayrıca partideki aday adaylarıyla ilgili en fazla bilgi paylaşımının yapıldığı 'Başkentçi' rumuzlu Twitter hesabının kimin olduğuna yönelik ise inceleme başlatıldı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen, milletvekili adaylarının tespitine ilişkin Üst Kurul Toplantıları da önceki gün ve dün de sürdü.

Yeni Akit Gazetesi'nin haberine göre; Üst komisyon çalışması öncesi AKP’de yoğun güvenlik önlemi alındı.

 

Önce böcek araması sonra toplantı

 

Genel Merkez’de, haftalık rutin olarak yapılan “böcek” araması, üst komisyon öncesinde tüm binayı kapsayacak şekilde gerçekleştirildi ve çalışmalara bunun ardından başlandı. Özellikle Başbakan’ın makam odasının bulunduğu 8. katta haftalık düzenli olarak gerçekleştirilen “böcek araması”nın, bu sefer üst komisyon öncesinde yapıldığı belirtildi.

 

'Başkentçi' için inceleme

 

Dinlemeye karşı alınan tedbirin yanı sıra, hesaplardan paylaşılan kulis bilgilerine karşı da tedbirler alındı. Partideki aday adaylarıyla ilgili en fazla bilgi paylaşımının yapıldığı Twitter hesabı olan “Başkentçi”nin kim olduğuna yönelik partide bir inceleme yapılıyor.

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