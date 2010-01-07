AKP'den referandum süresini azaltma teklifi

T24 - AKP referandum süresini 120 günden 45 güne indirecek yasa teklifi verdi. AKP referanduma götürülen anayasa değişiklikleri için süreyi kısaltıyor. Referandum süresi 120 günden 45 güne indiriliyor.

AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın verdiği teklife göre; 330 ile 367 arasında oy alarak zorunlu referanduma götürülen anayasa değişiklikleri artık 45 gün içinde halk oyuna sunulacak. Bu teklif, iktidarın yakında gündeme getireceği anayasa değişikliklerinin habercisi olarak yorumlanıyor.

Anayasa değişikliklerinin halk oyuna sunulmasını düzenleyen yürürlükteki kanuna göre, Meclis Genel Kurulu’ndan üye tam sayısının 5’te 3 veya 3'te 2'sinden az oyla kabul edilen anayasa değişiklikleri cumhurbaşkanı tarafından meclise iade edilmediği takdirde halk oyuna sunulmak üzere resmi gazetede yayınlanıyor.

Kulislerde, AKP'nin böyle bir değişikliğe giderek demokratikleşme yolunda önemli anayasal değişiklikleri gündeme getirebileceği ifade ediliyor. AKP 337 milletvekiliyle zorunlu referanduma gidecek oya sahip.

Hükümetin bu değişiklik sonrası yapacağı ilk referandumla halkın AKP iktidarına desteğini de ölçmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

