AKP'den Nevruz klibi

21 Mart Nevruz öncesinde AKP'nin hazırlattığı reklam filmi televizyon kanallarında yayınlanmaya başladı. Nevruz için hazırlanan filmi Başbakan Ahmet Davutoğlu da Twitter hesabından paylaştı.

"Selam olsun bahara" ismini taşıyan filmde birlik mesajı veriliyor ve 'Biz birlikte Türkiye'yiz' sloganı yer alıyor. Filmde Türk bayrağı görüntüsü de yer alıyor. AKP'nin geçen yıl hazırlattığı seçim filminde de bayrak görüntüsü kullanılmış, RTÜK filmle ilgili durdurma kararı vermişti.

AK Partili bakanlar ve milletvekilleri de #SelamOlsunBahara hastagi ile filmi sosyal medyada paylaşıyor.