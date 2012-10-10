AKP'den Milli Gazete'ye 'Hadi ordan' yanıtı

Milli Gazete, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, AKP kongresinde yaptığı konuşmada "Bizim yolumuz, merhum Adnan Menderes’in, merhum Turgut Özal’ın merhum Necmettin Erbakan’ın yoludur" sözlerine 'Hadi ordan' manşetiyle karşılık verdi. Milli Gazete’nin o manşetine AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik, "Herkes kimin milli kimin gayri milli olduğunu bilir" dedi.

Çelik bu açıklamaları, TRT Haber’de katıldığı 'İnce Çizgi' adlı programda yaptı. Çelik, Milli Gazete’nin AKP yöneticilerine yönelik ithamlarının olumsuz olduğunu belirtti.

"Bizim halkımız millikten mi çıktı ki Saadet Partisi’nin oyları bu kadar düştü" diye soran Çelik başta Başbakan olmak üzere, AKP içinde yer alan birçok kişinin Milli Görüş’ten geldiğini ve bunda garip bir şey olmadığını belirtti.