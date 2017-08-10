AKP'den milletvekili adayı olan Lezgin Adıyaman hayatını kaybetti

AKP Şırnak Milletvekili adayı ve Jirki Aşireti Lideri Tahir Adıyaman’ın yeğeni Lezgin Adıyaman, dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Tümgeneral Veli Tarakçı ile birlikte Adıyaman’ın taziyesine katıldı.

2015 yılında yapılan genel seçimlerde, AK Parti’den Şırnak’tan 3’üncü sıra milletvekili adayı olan Lezgin Adıyaman, dün akşam Beytüşşebap ilçesi’ne bağlı Ayvalık Köyü’ndeki evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Adıyaman, burada yaşamını yitirdi. Yapılan otopsinin ardından dün gece Ayvalık Köyü’nde defnedilen Lezgin Adıyaman için bugün Jirki Aşireti lideri Tahir Adıyaman’ın evinde taziye kuruldu.

Devlet erkanı taziye ziyaretinde bulundu

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeral Veli Tarakçı, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım ve Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile bazı kurum temsilcileri, helikopterlerle Beytüşşebap ilçesi’ne bağlı Ayvalık Köyü’ne geldi. Jirki Aşireti lideri Tahir Adıyaman ve aşiretin önde gelen isimleri tarafından karşılanan Vali Aktaş ve beraberindekiler, Lezgin Adıyaman ruhuna Fatiha okudu. Bir süre burada taziyede kalan Vali Aktaş ve beraberindekiler, daha sonra helikopterle Şırnak’a geri döndü