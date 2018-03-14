AKP'den MHP kurultayına heyet

AKP, hafta sonu yapılacak MHP'nin 12. Büyük Kurultayı'na temsil heyeti gönderme kararı aldı. Kurultayda, AKP'yi Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı'dan oluşan üç kişilik heyet temsil edecek.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, MHP'nin 18 Mart Pazar günü gerçekleştireceği 12. Büyük Kurultayı'na AKP'den bugüne kadarki en üst düzeyde ve kalabalık katılım olacak.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, MHP'yi 2019 seçimlerine taşıyacak yönetim kadrolarının da şekilleneceği kurultayı izlemek üzere, AKP Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı başkanlığında üç kişilik bir heyet görevlendirdiği öğrenildi.

Heyette, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop ve AKP Grup Başkanvekili Bostancı da yer alacak.