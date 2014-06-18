AKP'den Kürdistan'a yeşil ışık



Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Kuzey Irak'ta Erbil'den yayın yapan Kürt haber sitesi Rudaw'a verdiği mülakatta çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kuzey Irak'ın gelişen ekonomisiyle istikrarlı bir bölge olduğunu ve Türkiye ile çok iyi ilişkilere sahip olduğunu belirten Çelik, “Kuzey Irak'ın yani Kürdistan'ın dostları, kardeşleri olarak buradaki sürekli ilerlemeden memnunuz. Irak ile ticaretimizin yüzde 70'i Irak Kürdistanı üzerinden yapılıyor. Irak hükümetinin bundan rahatsızlık duyduğu açık ve bunu engellemeye çalışıyor. Ama biz ilişkimizi geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

'Sünni federal bölge de oluşabilir'

Yakın gelecekte Türkiye ve Irak Kürdistanı arasında beş sınır kapısının daha açılacağını ve Irak merkezi hükümetinin bundan da hoşlanmadığına inandığını belirten Çelik, “Irak Kürdistanı federal bir bölge ve bir Sünni federal bölge daha oluşabilir. Ancak Irak'ın toprak bütünlüğünü koruyabilecek bir hükümet Irak-Türkiye ilişkileri açısından önemli” dedi.

Çelik, Türkiye'nin müdahale olasılığı ile ilgili soruyu ise Türkiye'nin yayılmacı ve emperyalist hırsları bulunmadığı, komşu Irak'ın sınırlarına saygılı olduğu ve bu sınırların korunmasını destekleyeceği şeklinde yanıtladı. Çelik, Irak Kürdistanı'nın mevcut koşullar altında bağımsızlık ilan etmesi durumunda Türkiye'nin tepkisinin ne olacağına dair soruyu ise şöyle yanıtladı:

'Kürtler kendi kaderini kendi tayin eder'

“Iraklı Kürtler nerede yaşayacaklarına ve ne sıfat altında yaşamak istediklerine kendileri karar verebilirler. Türkler onlar adına karar vermez. Irak Kürdistanı halkı dostlarımızdır ve onlara her yönden yardımcı olduk. Yardımcı olmaya da devam edeceğiz ve asla rakipleri olmayacağız. Irak iç sorunlarını çözemez ve Irak'ın pratikteki bölünmesi resmi bir ayrılığa dönüşürse burada yaşayan insanların da diğer milletler gibi kendi kaderlerini tayin hakkı vardır. Tabii ki Irak ile ilgili umudumuz, bütünlüğün sürmesidir. Ama aynı zamanda tüm tarafların insan haklarına, demokratik isteklere ve federal birimlerin kazanımlarına saygı duymasını umuyoruz. Türkiye Irak Kürdistanı'nı her zaman destekleyecektir.”