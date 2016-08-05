AKP'den Kılıçdaroğlu'na Yenikapı teşekkürü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenikapı'da 7 Ağustos'ta düzenlenecek Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne katılma kararı almasının ardından sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında girdi.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kılıçdaroğlu'na ilk teşekkür edenlerdendi. Elitaş, CHP liderini "CHP Genel Başkanı Sn Kemal Kılıçdaroğlu Yenikapı Mitingine katılma kararı alarak doğru bir karar vermiştir. Kutluyor ve teşekkür ediyoruz" sözleriyle teşekkür etti.

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk de, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yenikapı Mitingine katılması çok değerlidir. Kendisine teşekkür ederiz" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na katılım için teşekkür dileklerinde bulundu.