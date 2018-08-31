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AKP'den Kılıçdaroğlu'na: Birtanesin

Kılıçdaroğlu, "Boykot edecekler AK Parti'ye oy versin" demişti

31 Ağustos 2018 14:04

AKP Grup Başkanvekili Bülen Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'li küskünler doğrudan AK Parti'ye oy versin" sözlerine "Birtanesin" yorumunda bulundu.

CHP’de olağanüstü kurultay tartışmalarının sona ermesinin ardından önceki gün düzenlenen PM toplantısında 'küskün'lerin partiyi boykot edeceği tartışması gündeme geldi.  Kılıçdaroğlu'nun 'boykot' tartışmalarıyla ilgili, “Neymiş, küskünler seçimi boykot edecekmiş. Boykot etmek demek, AK Parti’ye oy vermek demektir. Böyle düşünenler boykot edeceğine gitsin, doğrudan AK Parti’ye oy versin” dediği kaydedildi.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da Kılıçdaroğlu'nun sözlerini kişisel Twitter hesabından alıntılıyan "bitanesin:)" notuyla paylaştı.

 

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