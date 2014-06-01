AKP'den istifa etti, Gezi'ye destek veren Çarşı'yı ziyaret etti

AKP'den istifa eden Kütahya Bağımsız Milletvekili İdris Bal, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Çarşı Grubu'nun üyeleriyle biraraya geldi. Bal, "Eğer demokrasi varsa, eğer demokrasi olacaksa, halkın sesini birilerinin aktarması lazım. Hepimiz bir sınavdan geçiyoruz. Şu anda ciddi sıkıntılar var ülkemizde. Bu sınavda demokrat duruşu gösterenler kazanacak" dedi.

Çarşı Grubu'nun üyeleriyle bir süre Beşiktaş Çarşısı'nda yürüyen İdris Bal, basın mensuplarının, "Gezi Parkı olaylarının yıldönümünde Beşiktaş'tasınız. Çarşı Grubu'nu ziyaret ediyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Tabii ki bizim ziyaretimiz tesadüf değil. Çarşı Grubu'nu takdirle takip ediyoruz. Türkiye'de nasıl demokratik bir muhalefet yapılması gerektiğini kendileri gösterdi. Milli, demokratça bir duruş ortaya koydular ve örnek oldular. Zira sıhhatli demokrasilerde sivil toplum çok önemli. Halkın nabzı çok önemli. Damardan, halktan, tabandan gelen o tepki, o görüş çok önemli. Bunu da en iyi, net bir şekilde ortaya koyan sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi de, en başta geleni, Çarşı Grubu'dur. Kendilerine teşekkür etmek için buradayım. Onları takdir ediyorum. Onların bu demokratça duyarlılıklarının yanındayız, arkadasındayız. Onlarla işbirliği yapmaya devam edeceğiz."



'Otobüsleri yakanları hepimiz eleştiriyoruz'



İdris Bal, şöyle devam etti:

"Zira burada marjinal gruplar ile halkın sesini birbirinden ayırt etmek lazım. Marjinal grupları, şiddet kullananları, terör kullananları, dükkânları yakanları, arabaları yakanları, otobüsleri yakanları hepimiz eleştiriyoruz. Ama diğer taraftan da Çarşı Grubu gibi halkı temsil eden, halkın duyarlılıklarını demokratça, cesurca risk alarak ortaya koyabilen grupları tebrik ediyoruz. Eğer demokrasi varsa, eğer demokrasi olacaksa, halkın sesini birilerinin aktarması lazım. Hepimiz bir sınavdan geçiyoruz. Şu anda ciddi sıkıntılar var ülkemizde. Bu sınavda demokrat duruşu gösterenler kazanacak. Ben siyasetçi olarak üzerime düşeni yapmaya çalıştığım gibi, görüyorum ki Çarşı Grubu gibi sivil toplum örgütleri, halkın içinden gelenler çok güzel imtihan veriyorlar. Ama dikkat edelim. Şiddet, terör kullananlara karşı çok dikkatli olalım. Haklıyken haksız duruma düşmeyelim. Şu dönem bize şunu da öğretti; eskiden sağ-sol ayrımı olurdu. Şu anda o kalktı. Şimdi demokrat olan, evrensel değerlerin yanında olan, diyalogdan, hoşgörüden yana olan, kardeşlikten yana olanlar bir tarafta; baskıcılar öbür tarafta. Ben diyorum ki, demokrat duruşu olanlar kazanacaktır. Ülkemizin geleceği için kazanmalıdır."



'Devlet kurumlarının üzerinde baskı olmaz'



Medyada hürriyet olması gerektiğinin altını çizen Bal, "Özgür yargımız, mahkemelerimiz olmalı. Yargı üzerinde baskı olmamalı. Kuvvetler ayrımı olmalı. Polisin üzerine baskı olmamalı. 20 bin polisimiz oradan oraya gönderildi. Bu demokrasilerde olmaz. Devlet kurumlarının üzerinde baskı olmaz. Bir sürü sıkıntı karşısında bizim demokratça bir duruş sergilememiz lazım. İşte ben niye buradayım, bu duruşu sergileyen önemli bir yerdeyim. Çarşı Grubu'nun arasındayım. Milli bir duruş gösteren bir grubun arasındayım. Kendilerini takdir ediyorum. Yanlarındayım" diye konuştu.



'12 yıldır neredeydiniz?'



İdris Bal, bir gazetecinin, "19.00'da Taksim'e yürüyecekler. Çarşı Grubu'yla siz de yürüyecek misiniz?" sorusu üzerine, "Benim danışmanlarımla istişare yapmam lazım. Benim katılıp katılmamanın ötesinde, her zaman yanlarındayım" yanıtını verdi.

Bir vatandaşın, "12 yıldır neredeydiniz?" şeklindeki tepkisi üzerine Bal, "Ben 12 sene içinde (AK Parti'de) değildim. Ben 2011 seçimlerinde girdim partiye. 2 sene durdum. 9 tane rapor hazırladım ve onları uyardım. Gezi raporumla alakalı dedim ki, 'Yanlış yapıyorsunuz' dedim" şeklinde konuştu.



'Geç kalmadım'



Vatandaşın, "Sonuçta siz onların içindeydiniz. Biz onlara karşı mücadele ederken, siz de onların yanındaydınız" diye ısrar etmesi üzerine İdris Bal, "Ben 2 sene partide durdum. Geç kalmadım. Ben o partide vekilken Gezi Raporu'nu hazırladım. 'Dikkatli olun' dedim. Çözüm süreci raporu hazırladım. 'Gezi'de yanlış yaptınız. Bir Başbakan bu kadar müdahil olmaz' dedim. Ben bu uyarılarımdan dolayı disipline gönderildim" ifadesini kullandı.

Tribün lideri Ayhan Güner de, Çarşı Grubu'nun bugün Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybedenleri andığını vurgulayarak, Çarşı'nın şiddetten yana olmadığını belirtti.

İdris Bal, daha sonra Beşiktaş'ta Çarşı Grubu üyeleriyle çay bahçesinde sohbet etti.