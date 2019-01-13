AKP'den istifa eden İBB Meclis üyesi: Beykoz halkı oraya artık ancak hizmetçi ve kapıcı olarak girebilir

17 yıl görev yaptığı AKP'den istifa ederek Saadet Partisi'ne geçen ve Beykoz Belediye Başkan adayı olan İBB Meclis üyesi Muharrem Kaşıtoğlu, AKP'li Beykoz Belediye Meclisi'nin ormanlık bölgeye 550 villaya onay vermesine tepki gösterdi. Kaşıtoğlu, "550 villa milyon dolarlarla satılacak, zengin insanlar oturacak. Beykoz halkı oraya ancak hizmetçi ve kapıcı olarak girebilir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Orman alanlarını betona çevirme gayretinde olanlar var" açıklamasından iki gün sonra AKP'li Beykoz Belediye Meclisi, kamu yararı gerekçesiyle Beykoz ormanlarına 550 villa yapılmasını onayladı. 17 yıl AKP'de görev yapan ve geçtiğimiz aylarda istifa edip Saadet Partisi'ne geçen İBB Meclis üyesi Muharrem Kaşıtoğlu bu karara tepki gösterdi.

TV5'te Çağlar Cilara'ya konuşan Kaşıtoğlu, "Beykoz halkı artık oraya ancak hizmetçi ve kapıcı olarak girebilir" dedi.

Kaşıtoğlu, şunları kaydetti:

"Bu mesele önemli. Cumhurbaşkanımızın o konuşmasından iki gün sonra Beykoz Belediye Meclisi'nden bir karar geçti. Beykoz'un Elmalı, Dereseki bölgesinde 2 buçuk milyon metrekarelik bir alan vardı. 110 dönümlük inanılmaz güzel her türlü ağaç çeşidinin hemen hemen bulunduğu çok zengin bir bitki örtüsünün olduğu alan tarım alanından çıkarıldı konut alanına çevirildi. Orada 550 villa yapılacak ve bu kamu yararı gerekçesiyle yapılıyor. 550 villa milyon dolarlarla satılacak, zengin insanlar oturacak. Beykoz halkı oraya ancak hizmetçi ve kapıcı olarak girebilir. Halk, kamu dediğimiz, 550 villa sahibi dışındaki gerçek kamudan bahsediyorum o kamunun nasıl bir yararı var orada?"