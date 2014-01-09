AKP'den istifa eden Hakan Şükür ABD'ye gitti

AKP'den istifa eden Hakan Şükür, bu sabah ABD'ye gitti. Şükür "Fırsatım olursa sevdiğim insanları da ziyaret edeceğim" dedi.

AKP'den geçen Aralık ayında istifa eden Bağımsız Milletvekilli Hakan Şükür bu sabah saatlerinde New York'a gitti.

Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla sabah 07.25'de New York'a giden Şükür, ABD ziyareti ile ilgili sorulan soruya gülümseyerek, "Seyahat" şeklinde yanıt verdi.

Hakan Şükür, Twitter'dan yayınladağı mesajında ise daha ayrıntılı bilgiler vererek "Kızıma yabancı dil eğitimi için okul bakmaya yurtdışına gidiyorum. Bu arada fırsatım olursa sevdiğim insanları da ziyaret edeceğim. Duadır bize yardıma vesile olacak. Bu yüzden Allah var elhamdülillah gam yok. Duanızı eksik etmeyin.” dedi.